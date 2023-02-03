Платформа защиты договоров найма жилья Rendin рассмотрела вопиющий случай, когда арендодатель с помощью арендатора пытался совершить мошенничество со страховкой. Владелец планировал капитальный ремонт своего съемного жилья, для оплаты которого он надеялся использовать финансирование Rendin.
Фокус не удался: собственник квартиры совместно с арендатором задумали надуть страховую компанию
Руководитель юридического отдела Rendin Лиа Сихт ознакомилась с обстоятельствами дела и объясняет на примере этого конкретного случая, как мошенничество удалось предотвратить.
Арендодатель хотел отремонтировать свое сданное внаем жилье на сумму 35 000 евро. «В этом не было бы ничего особенного, если бы владелец оплачивал ремонт из своего кармана. Однако в данном случае его план предусматривал, что оплатить ремонт должен Rendin, потому что договоры аренды, заключенные с нашей помощью, включают гарантию оплаты аренды и коммунальных платежей и защиту арендованного имущества», — говорит Лиа Сихт.
«У этого арендодателя через нас был заключен договор аренды, после расторжения которого он обратился в Rendin, чтобы сообщить об ущербе, нанесенном арендатором. Наши эксперты оценили доказательства и стали копать глубже, так как то, что нам было предоставлено, вызывало вопросы», — поясняет руководитель юридического отдела. Например, вызвали подозрения расценки строительных компаний на ремонтные работы. «Довольно скоро после запросов, посланных в строительные фирмы, выяснилось, что они фальшивые», - говорит она.
Сомнительная доказательная база
При дальнейшем расследовании дела выявились и другие спорные моменты. Арендодатель и арендатор сначала подписали простой договор аренды на бумаге, а позже - дополнительное соглашение на нашей платформе, чтобы получить защиту от Rendin. Таким образом, уточняет Лиа Сихт, у сторон было два параллельных договора, обнаружить первый смогли благодаря акту приема-передачи, поскольку необходимые даты не совпадали. «Этот бумажный договор аренды был задним числом дополнен разными сведениями, чтобы оправдать свои действия», — комментирует она.
Кроме того, арендодателем были подготовлены документы, подписанные арендатором, в которых последний признал, что все дефекты арендованного жилья произошли по его вине. Он также подтвердил, что переданный ему объект соответствует фотографиям, приложенным к акту приема-передачи. Однако эти фотографии использовать было нельзя, так как они были опубликованы в объявлении об аренде несколько лет назад, и с тех пор недвижимость снимали несколько клиентов.
Юрист сообщает, что при общении с арендатором выяснилось, что он действительно причинил арендованному помещению кое-какой ущерб. «Поскольку арендатор надеялся избежать возмещения стоимости этого ущерба, он пошел навстречу плану собственника, согласно которому он должен был взять на себя вину за абсолютно все дефекты и недостатки жилой площади. Он предполагал, что Rendin все оплатит, и считал свой поступок вполне невинным».
При этом арендатор совершенно не осознавал, на какой ущерб он подписывался. Только через юристов компании он узнал, какие суммы фигурировали в иске владельца квартиры. Кроме того, арендатор не понимал, что может возникнуть ситуация, когда платить придется именно ему!
Лиа Сихт объясняет, что рассмотрение дел о возмещении ущерба требует общения с обеими сторонами, поскольку только таким образом можно получить полную картину. Все начинается с лица, выдвигающего претензию, но всегда запрашиваются аргументы другой стороны. «Все устные высказывания, а также реальная доказательная база привели к однозначному выводу о том, что нам предоставили ложную информацию, а документы были сфальсифицированы», — подтверждает Сихт в заключение.
Стороны избежали серьезных последствий
Когда у юристов, занимающихся этим делом, сложилась четкая картина, то и собственнику, и арендатору дали понять, что они затеяли аферу, которую можно квалифицировать как преступление.
«К сожалению, людей, которые считают, что, заключив страховой договор, можно получить необоснованную прибыль, еще достаточно много. Задача страховых компаний — помогать честным покупателям страховых услуг в случае непредвиденных событий, которые влекут за собой финансовые потери», — говорит руководитель юридического отдела Rendin.
«Мы хотим напомнить всем людям: лучше быть законопослушными! В случае повреждения жилья всегда предоставляйте верные данные, выполняйте необходимые инструкции и не ввязывайтесь в авантюры», — подчеркивает Сихт.