Фокус не удался: собственник квартиры совместно с арендатором задумали надуть страховую компанию

Кроме того, арендодателем были подготовлены документы, подписанные арендатором, в которых последний признал, что все дефекты арендованного жилья произошли по его вине. Он также подтвердил, что переданный ему объект соответствует фотографиям, приложенным к акту приема-передачи. Однако эти фотографии использовать было нельзя, так как они были опубликованы в объявлении об аренде несколько лет назад, и с тех пор недвижимость снимали несколько клиентов.

Юрист сообщает, что при общении с арендатором выяснилось, что он действительно причинил арендованному помещению кое-какой ущерб. «Поскольку арендатор надеялся избежать возмещения стоимости этого ущерба, он пошел навстречу плану собственника, согласно которому он должен был взять на себя вину за абсолютно все дефекты и недостатки жилой площади. Он предполагал, что Rendin все оплатит, и считал свой поступок вполне невинным».

При этом арендатор совершенно не осознавал, на какой ущерб он подписывался. Только через юристов компании он узнал, какие суммы фигурировали в иске владельца квартиры. Кроме того, арендатор не понимал, что может возникнуть ситуация, когда платить придется именно ему!

Лиа Сихт объясняет, что рассмотрение дел о возмещении ущерба требует общения с обеими сторонами, поскольку только таким образом можно получить полную картину. Все начинается с лица, выдвигающего претензию, но всегда запрашиваются аргументы другой стороны. «Все устные высказывания, а также реальная доказательная база привели к однозначному выводу о том, что нам предоставили ложную информацию, а документы были сфальсифицированы», — подтверждает Сихт в заключение.

Стороны избежали серьезных последствий

Когда у юристов, занимающихся этим делом, сложилась четкая картина, то и собственнику, и арендатору дали понять, что они затеяли аферу, которую можно квалифицировать как преступление.

«К сожалению, людей, которые считают, что, заключив страховой договор, можно получить необоснованную прибыль, еще достаточно много. Задача страховых компаний — помогать честным покупателям страховых услуг в случае непредвиденных событий, которые влекут за собой финансовые потери», — говорит руководитель юридического отдела Rendin.