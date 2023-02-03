Вниманию подписчиков: Postimees перешел на новую систему обслуживания. Что нужно иметь в виду?

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Если подписчик забыл свой пароль, он может заказать новый, нажав соответстующую кнопку в окне входа в систему.

В случае, если читатель забыл свой пароль следует нажать на отмеченную красной стрелкой кнопку. Фото: скриншот

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