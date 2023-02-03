Postimees перешел на новую и более удобную систему обслуживания дигитальных подписчиков, в связи с чем у некоторых читателей могут возникнуть незначительные сложности со входом в свой профиль для чтения платных статей.
Вниманию подписчиков: Postimees перешел на новую систему обслуживания. Что нужно иметь в виду?
Может случиться так, что подписчику потребуется заново войти в систему, используя свой адрес электронной почты и существующий пароль. Если читатель ранее сохранил свой пароль в браузере, вероятно, его потребуется ввести заново для входа в систему.
Если подписчик забыл свой пароль, он может заказать новый, нажав соответстующую кнопку в окне входа в систему.
Если у читателя все же возникнут проблемы, поможет наша служба поддержки клиентов – levi@postimees.ee.
Оставлять комментарии смогут только подписчики
В связи с переносом учетных записей пользователей также изменится онлайн-комментирование Postimees. Пользователи, вошедшие в свою учетную запись и имеющие действующую подписку на дигипакет могут добавлять свои комментарии к статьям. При комментировании важно, чтобы читатель указал правильную информацию о себе, включая имя и фамилию.
В дополнение к более функциональному и удобному использованию, работы по развитию позволят со следующей недели начать предлагать нашим читателям дигипакеты, которыми можно делиться. Желающие могут выбрать пакет с подходящим объемом, которым можно поделиться, например, с членами семьи или друзьями. В ближайшее время мы сообщим более подробную информацию об этом.