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«Почему так дешево?»: бургерная в стиле ретро по-прежнему в почете у жителей Эстонии

«Почему так дешево?»: бургерная в стиле ретро по-прежнему в почете у жителей Эстонии
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Леонида Яковлева продает нормальные бургеры по нормальной цене.
Леонида Яковлева продает нормальные бургеры по нормальной цене. Фото: Margus Ansu

Водители, передвигающиеся между Вильянди и Тарту, иной раз останавливаются в конце улицы Ноорусе в Пухья и удивленно спрашивают: «Это место все еще работает?!» Речь идет о магазинчике с бургерами, который официально называется Nooruse. Кажется, что он был там всегда, пишет Tartu Postimees.

Хозяйка Леонида Яковлева даже не помнит, когда этот магазинчик впервые открыл свои двери. Ели, возвышавшиеся рядом со зданием, были тогда ей по бедра. Примерно 20 лет прошло, полагает она. Можно сказать, что это произошло к концу эпохи ларьков и подобных магазинчиков, когда в городах мелкие предприятия стали закрываться. Но в Пухья это заведение каким-то образом выжило.

«Почему так дешево?»

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