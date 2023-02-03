«Почему так дешево?»: бургерная в стиле ретро по-прежнему в почете у жителей Эстонии

Хозяйка Леонида Яковлева даже не помнит, когда этот магазинчик впервые открыл свои двери. Ели, возвышавшиеся рядом со зданием, были тогда ей по бедра. Примерно 20 лет прошло, полагает она. Можно сказать, что это произошло к концу эпохи ларьков и подобных магазинчиков, когда в городах мелкие предприятия стали закрываться. Но в Пухья это заведение каким-то образом выжило.