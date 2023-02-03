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ВЫБОРЫ ⟩ Кандидат от ОЛПЭ Сергей Еремин: своим нынешним поведением мы принесем войну к себе домой

Эйли Арула
, журналист
Кандидат от ОЛПЭ Сергей Еремин: своим нынешним поведением мы принесем войну к себе домой
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Фото: Sille Annuk

Сергей Еремин, мелкий предприниматель из Йыгева и основатель военного музея, баллотируется в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Изначально у него было желание идти на выборы с движением Koos, которое считается прокремлевским. По словам Еремина, обвинять членов движения в прокремлевской позиции неправильно. К войне в Украине, по его мнению, следует относиться нейтрально.

По мнению основателя военного музей, было бы правильно сохранять нейтралитет. Прямого вмешательства быть не должно, оружие посылать неправильно. Оружие убивает. «У нас есть Красный Крест, через который мы можем оказывать помощь, есть и другие организации, занимающиеся гуманитарной помощью», – считает баллотирующийся по списку ОЛПЭ Сергей Еремин.

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