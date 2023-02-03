ВЫБОРЫ ⟩ Кандидат от ОЛПЭ Сергей Еремин: своим нынешним поведением мы принесем войну к себе домой

Сергей Еремин, мелкий предприниматель из Йыгева и основатель военного музея, баллотируется в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Изначально у него было желание идти на выборы с движением Koos, которое считается прокремлевским. По словам Еремина, обвинять членов движения в прокремлевской позиции неправильно. К войне в Украине, по его мнению, следует относиться нейтрально.