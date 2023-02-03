Члены фракции СДП борются в Силламяэ с правительством из-за советского памятника и называют войну в Украине «чужой»

В письме Госканцелярии к Силламяэской городской управе от 2 января 2023 года сказано, что ситуация вокруг воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой сегодня резко обострилась. Департамент полиции и пограничной охраны зарегистрировал с апреля по август 17 правонарушений, связанных с этими памятниками.

Как известно, летом при Госканцелярии была сформирована рабочая группа, задачей которой было каталогизировать символы оккупационной власти в публичном пространстве и принять решение о том, какие из них удалить, а какие оставить. Памятник неизвестному солдату в Силламяэ решено было демонтировать. «Эстонский военный музей может помочь вам с вывозом предмета с символикой оккупационного государства», - сказано в письме Госканцелярии Силамяэской управе.

Фото: скриншот письма Госканцелярии от 02.01.2023 г.

13 января Силламяэская городская управа ответила, что город инициировал процедуру, чтобы решить, согласиться ли с предложением Госканцелярии. «Мы можем подтвердить, что в бюджете города Силламяэ демонтаж памятника не предусмотрен. В ходе обсуждения члены совета также представили альтернативные предложения по мемориалу о передаче барельефов на мемориале Силламяэскому музею» - сказано в письме городских властей.

Силламяэская горуправа ответила Госканцелярии, что вопрос сложный и на его решение требуется больше времени. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Госканцелярия запросила от самоуправления ответ до 15 января 2023, но мэрия ответила, что к этому сроку не успеет рассмотреть вопрос и попросило дополнительное время на для принятия решения.