NYT: Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч человек

По данным газеты, наибольшие потери Россия понесла в боях за Бахмут, где уже несколько месяцев идут самые ожесточенные бои. Для взятия города, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса, российские военные используют плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. Последних, пишет NYT, российское военное ведомство и вовсе рассматривает как расходный материал.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США Колина Кала, подобная тактика российских военных обусловлена тем, что у России заканчиваются боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Этот дефицит россияне компенсируют, «отправляя заключенных волнами в такие места, как Бахмут и Соледар», - заявил представитель ведомства.

При этом издание отмечает, что человеческие потери едва ли могут стать сдерживающим фактором для военных целей Владимира Путина, поскольку Москва «отчаянно нуждается в крупной победе».

«По сути, не имеет значения, насколько велики потери России, поскольку их общий человеческий ресурс намного больше, чем у Украины. В России жизнь солдата ничего не стоит. С другой стороны, мертвый солдат - герой, независимо от того, как он умер. Всех погибших солдат можно заменить, и количество потерь не изменит общественного мнения относительно войны», - цитирует газета слова канцлера Минобороны Эстонии Кусти Салма.

Касательно потерь Украины NYT ссылается на оценку главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. В ноябре 2022 года он заявил, что обе стороны конфликта потеряли более 100 тысяч человек. При этом издание отмечает, что в боях за Бахмут потери Украины могут быть сопоставимы с российскими потерями.