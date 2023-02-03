Эстонские производители молока в затруднительном положении: закупочные цены стали неприлично низкими

Комментируя ситуацию, генеральный директор Valio AS Майдо Соловьев сказал BNS, что фермеры недовольны теми, кто мало платит фермерским хозяйствам, а те, кто по-прежнему платит высокую цену, несут большие убытки.

Еще осенью закупочная цена сырого молока поднялась до необычно высокого уровня, достигнув местами 60 центов за литр. Теперь закупочные цены пошли вниз, и некоторые молочные предприятия поставили производителей молока в положение, когда им платят всего 40 центов за литр молока.

Соловьев отметил, что причин падения цен может быть несколько, например, произошло перепроизводство, и если раньше был дефицит, то теперь все в избытке. Также потребитель не следит за ценой. На данный момент Valio ведет переговоры с молочными фермами, чтобы не отставать от уровня цен на рынке. «У нас цена на молоко привязана к европейскому индексу, это какое-то время поддерживает цену и выводит нас из конкуренции. Сегодня мы работаем в убыток», - заявил Соловьев.

«Это плоды рыночной экономики, ничего другого и не скажешь», - добавил он. По его словам, выход из ситуации возможен только в том случае, если все стороны будут готовы идти на компромиссы как сегодня, так и в будущем. «Рыночная экономика беспощадна. Нужно учитывать цену, которую дает рынок, здесь ее нельзя регулировать или что-то менять по приказу», — отметил генеральный директор Valio.