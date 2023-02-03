ФОТО ⟩ В волости Вильянди уничтожен последний советский памятник

Советские власти установили на территории волости Вильянди шесть памятников, которые в настоящее время ликвидированы или перенесены. В среду на кладбище Колга-Яани был демонтирован последний символ оккупационной власти.

Останки советских воинов, находившихся на холме Вийратси, перезахоронены на кладбище Колга-Яани. Останки советских десантников из Кярстна нашли место упокоения на кладбище Тарвасту. Возле мызы Суйслепа и Пярсти никто не был похоронен. Точно таких же советских памятников, как в Колга-Яани, было еще два: в Суйслепа и Вийратси.