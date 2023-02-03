За день до годовщины Тартуского мира в Колга-Яани пал последний советский памятник, находившийся в общественном пространстве уезда Вильянди. Теперь остался лишь памятный камень на кладбище Пайсту, который, по мнению руководителей волости, неприметен.
ФОТО ⟩ В волости Вильянди уничтожен последний советский памятник
Советские власти установили на территории волости Вильянди шесть памятников, которые в настоящее время ликвидированы или перенесены. В среду на кладбище Колга-Яани был демонтирован последний символ оккупационной власти.
Останки советских воинов, находившихся на холме Вийратси, перезахоронены на кладбище Колга-Яани. Останки советских десантников из Кярстна нашли место упокоения на кладбище Тарвасту. Возле мызы Суйслепа и Пярсти никто не был похоронен. Точно таких же советских памятников, как в Колга-Яани, было еще два: в Суйслепа и Вийратси.
По словам старейшины волости Вильянди Алара Кару, демонтаж советских памятников был проведен вовремя, и, по его мнению, показательным является тот факт, что последняя работа была проведена как раз к годовщине Тартуского мира.