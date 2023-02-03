Электричество составляет большую часть расходов семьи. В связи с возросшей ценой на электроэнергию экономное использование энергии становится все более актуальным. Изменив свои повседневные привычки, потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве можно сократить примерно на 10%. Кроме того, выбор более энергоэффективных устройств может снизить потребление электроэнергии до 10 раз по сравнению с более старыми устройствами. Эксперт по энергетике делится советами, как можно экономить электроэнергию.
Эксперты: очень полезные бытовые советы, как эффективно экономить электричество
«Для снижения затрат на электроэнергию одинаково важны как привычки людей, так и сознательный выбор в пользу более энергоэффективных устройств. Для начала нужно узнать, какие приборы в доме потребляют больше энергии, это позволит настроить потребление энергии устройством», - пояснил Арго Росин, профессор электроснабжения Таллиннского Технического университета и заместитель декана инженерного факультета по научной работе.
Лучше всего работают те решения, которые просты в реализации, не требуют серьезного изменения образа жизни и доступны для многих.
«Изменив свои повседневные привычки, вы сможете значительно сэкономить. Каждый маленький шаг имеет значение – от перехода на светодиодные лампы, которые позволяют сэкономить до 85% электроэнергии, до использования перезаряжаемых аккумуляторов и выбора энергоэффективных приборов», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Отдавайте предпочтение энергоэффективным решениям
Профессор энергетики Арго Росин рекомендует регулировать температуру холодильника и менять лампочки на более энергосберегающие и долговечные. «Освещение составляет одну из самых больших частей бытового потребления электроэнергии, достигая 20-40% в зависимости от дома. В помещениях, где свет часто забывают выключить, я бы рекомендовал использовать датчики движения», –сказал Росин. Он добавил, что отключение света для экономии электроэнергии и использование светодиодных ламп – это не просто миф, а реально сокращает количество потребляемой электроэнергии и затраты как минимум в четыре раза по сравнению с галогенными лампами.
По словам дизайнера интерьеров IKEA, светодиодные лампы могут экономить до 85% энергии по сравнению с лампами накаливания и имеют срок службы около 25 000 часов. «Светодиодные лампы доступны различных цветов и с различной яркостью. Они создают приятный свет и подчеркивают естественные тона. С помощью светодиодных ламп можно сделать свет более тусклым, таким образом потребление электроэнергии уменьшится, а вы создадите в интерьере мягкий и уютный свет», - сказал Кастро.
Пересмотрите ежедневные привычки
В качестве еще одной важной рекомендации эксперт по энергетике рекомендует пересмотреть свои повседневные привычки.
«Это могут быть простые действия: выключать компьютер или бытовой прибор, который не используется, не держать их в дежурном режиме. Нагрев только необходимого количества воды с помощью чайника вместо электроплиты, выключение ламп в комнатах, когда никого нет, выключение телевизора, когда его никто не смотрит — все эти действия помогают снизить потребление электроэнергии. Чаще всего дома открываются двери холодильника.
Однако каждый раз, когда дверь открывается, устройство начинает потреблять больше электроэнергии, чтобы уменьшить потери холода. Поэтому нецелесообразно слишком часто открывать холодильник и устанавливать в нем температуру 4-5°С, а в морозильной камере поддерживать температуру -18°С.
Понижение температуры в нагревательных устройствах или повышение ее на один градус в охлаждающих устройствах снижает потребление энергии почти на 5%. Кроме того, например, энергопотребление холодильника можно снизить до 10%, если поднять температуру с 2 до 4 градусов. Точно так же, снизив температуру на 2 °C, мы получаем до 10% экономии энергии с подогревом пола», - объясняет Арго Росин.
Обслуживая бытовую технику, вы можете обеспечить ее более эффективную работу. Например, если дно чайника покрыто даже миллиметром накипи, потребление электроэнергии может возрасти на целых 10%. Охлаждающий элемент морозильной камеры также должен быть свободен ото льда – каждый сантиметр, покрытый льдом, увеличивает потребление электроэнергии морозильной камерой на 10%. Оборудование с фильтрами, такое как пылесосы, системы вентиляции, воздухоочистители и т. д., также следует регулярно очищать. Если фильтры не очищать регулярно, потребление электроэнергии прибором возрастет.
Использование бытовой техники
При использовании бытовых приборов эксперт по энергетике рекомендует планировать использование устройств. «Для такой техники, как стиральная машина, посудомоечная машина и бойлер, стоит выбирать время, когда цена на электроэнергию ниже, например, ночью или в выходные дни», - отметил Росин.
Кроме того, электроэнергию можно сэкономить, выбрав более энергоэффективные устройства, такие как индукционная плита, которая определяет размер кастрюли или сковороды и нагревает только необходимую поверхность, или стиральные машины, которые автоматически распознают количество белья в барабане и настраивают цикл стирки так, чтобы он был максимально энергоэффективным.
«Для небольших бытовых приборов экономия денег и защита окружающей среды также могут означать использование перезаряжаемых батареек вместо обычных. Это простой способ сократить количество отходов и гарантировать, что полностью заряженные аккумуляторы всегда будут под рукой», - сказал Кастро.
Если в домашнем хозяйстве потребляется много электроэнергии, но остается неясным, чем это вызвано, можно подумать о приобретении переносного электросчетчика, с помощью которого можно определять потребление конкретного электроприбора. Портативный счетчик электроэнергии можно использовать для измерения потребления электроэнергии устройством, подключенным к розетке. Установив счетчик на неделю или месяц, можно легко определить потребление электроэнергии приборами и сравнить его, например, с новым прибором. Измеряя различные бытовые приборы с одинаковым потреблением в течение периода времени, вы можете получить картину потребления всего дома. Таким образом, вы можете сосредоточиться на крупнейших потребителях энергии и понять, насколько быстро может окупиться более энергоэффективное оборудование по сравнению с существующим.