Эксперты: очень полезные бытовые советы, как эффективно экономить электричество

«Для снижения затрат на электроэнергию одинаково важны как привычки людей, так и сознательный выбор в пользу более энергоэффективных устройств. Для начала нужно узнать, какие приборы в доме потребляют больше энергии, это позволит настроить потребление энергии устройством», - пояснил Арго Росин, профессор электроснабжения Таллиннского Технического университета и заместитель декана инженерного факультета по научной работе.

Лучше всего работают те решения, которые просты в реализации, не требуют серьезного изменения образа жизни и доступны для многих.

«Изменив свои повседневные привычки, вы сможете значительно сэкономить. Каждый маленький шаг имеет значение – от перехода на светодиодные лампы, которые позволяют сэкономить до 85% электроэнергии, до использования перезаряжаемых аккумуляторов и выбора энергоэффективных приборов», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Отдавайте предпочтение энергоэффективным решениям

Профессор энергетики Арго Росин рекомендует регулировать температуру холодильника и менять лампочки на более энергосберегающие и долговечные. «Освещение составляет одну из самых больших частей бытового потребления электроэнергии, достигая 20-40% в зависимости от дома. В помещениях, где свет часто забывают выключить, я бы рекомендовал использовать датчики движения», –сказал Росин. Он добавил, что отключение света для экономии электроэнергии и использование светодиодных ламп – это не просто миф, а реально сокращает количество потребляемой электроэнергии и затраты как минимум в четыре раза по сравнению с галогенными лампами.

Используйте многоразовые батарейки. Фото: Ikea