В четверг на дороге между Вяэтса и Пайде в волости Тюри произошло ДТП: микроавтобус съехал с дороги.
Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся набок
По первоначальным данным, машина пересекла велосипедно-пешеходную дорожку, после чего съехала в поле и опрокинулась набок.
Патрульный полицейский Март-Ханнес Рейнфельдт подтвердли, что вчера около 14:00 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Рёа в волости Тюри автомобиль съехал в кювет, где перевернулся набок. «В ДТП попал микроавтобус Ford Transit, которым управлял 26-летний мужчина, – уточнил он. – Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр».
«Водитель был трезв и имеет права. Шины микроавтобуса соответствовали требованиям», – добавил патрульный полицейский.
В 13:59 в деревню Рёа вызвали также спасателей. Они помогли водителю выбраться из машины. Полиция продолжила работать на месте происшествия.
Вчера погодные условия по регионам были разными. Местами шел снег. Температура везде была минусовой, отдельные участки дорог были скользкими.