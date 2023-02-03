Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся набок

По первоначальным данным, машина пересекла велосипедно-пешеходную дорожку, после чего съехала в поле и опрокинулась набок.

Патрульный полицейский Март-Ханнес Рейнфельдт подтвердли, что вчера около 14:00 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Рёа в волости Тюри автомобиль съехал в кювет, где перевернулся набок. «В ДТП попал микроавтобус Ford Transit, которым управлял 26-летний мужчина, – уточнил он. – Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр».

Фото: Erakogu

«Водитель был трезв и имеет права. Шины микроавтобуса соответствовали требованиям», – добавил патрульный полицейский.

В 13:59 в деревню Рёа вызвали также спасателей. Они помогли водителю выбраться из машины. Полиция продолжила работать на месте происшествия.