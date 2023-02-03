Владимир Зеленский улыбается за спиной у озадаченного Владимира Путина. Редкое совместное фото лидеров Украины и РФ с переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Париж, декабрь 2019 года.
Владимир Зеленский улыбается за спиной у озадаченного Владимира Путина. Редкое совместное фото лидеров Украины и РФ с переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Париж, декабрь 2019 года. Фото: SCANPIX

Военные бюджеты Киева и Москвы сравнялись, хотя еще год назад Украина имела ресурсов на оборону в 11 раз меньше, чем Россия. При этом Кремль не сможет тратить все свои военные ресурсы только на войну с Украиной и уже рискует повторить экономический крах СССР. Об этом, а также о том, как война в Украине влияет на безопасность стран Балтии, в большом интервью Rus.Postimees рассказал аналитик Сергей Шелин.

Известный независимый петербургский журналист и колумнист многих ныне уничтоженных российских СМИ покинул РФ после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Аналитик и публицист Сергей Шелин в большом интервью Rus.Postimees объяснил, почему Москва к концу года полномасштабной войны с Киевом больше не доминирует над Украиной объемами своих военных бюджетов.
Аналитик и публицист Сергей Шелин в большом интервью Rus.Postimees объяснил, почему Москва к концу года полномасштабной войны с Киевом больше не доминирует над Украиной объемами своих военных бюджетов. Фото: скриншот YouTube / Премия ЛибМиссия