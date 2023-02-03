Военные бюджеты Киева и Москвы сравнялись, хотя еще год назад Украина имела ресурсов на оборону в 11 раз меньше, чем Россия. При этом Кремль не сможет тратить все свои военные ресурсы только на войну с Украиной и уже рискует повторить экономический крах СССР. Об этом, а также о том, как война в Украине влияет на безопасность стран Балтии, в большом интервью Rus.Postimees рассказал аналитик Сергей Шелин.