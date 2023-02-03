Пт, 3.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Подозреваемых в угоне автомобилей юношей на несколько месяцев заключили под стражу

Яан Рапп
Подозреваемых в угоне автомобилей юношей на несколько месяцев заключили под стражу
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Полиция задержала в Валге 17-летнего и двух 16-летних юношей, которые подозреваются в угоне и попытке угона нескольких транспортных средств. По требованию прокуратуры двое подростков первоначально были заключены под стражу на два месяца.

В ночь на понедельник перед частным домом в Валга угнали автомобиль Toyota Avensis, поцарапали одну машину и проникли в салон третьей. Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что ночью из частного дома в Валга были угнаны Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy.

Все угнанные автомобили были найдены, но они были повреждены, а один из них был подожжен в Тартуском уезде.

Ключевые слова
Наверх