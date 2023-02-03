Полиция задержала в Валге 17-летнего и двух 16-летних юношей, которые подозреваются в угоне и попытке угона нескольких транспортных средств. По требованию прокуратуры двое подростков первоначально были заключены под стражу на два месяца.
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Подозреваемых в угоне автомобилей юношей на несколько месяцев заключили под стражу
Подозреваемых в угоне автомобилей юношей на несколько месяцев заключили под стражу
В ночь на понедельник перед частным домом в Валга угнали автомобиль Toyota Avensis, поцарапали одну машину и проникли в салон третьей. Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что ночью из частного дома в Валга были угнаны Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy.