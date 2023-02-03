Подозреваемых в угоне автомобилей юношей на несколько месяцев заключили под стражу

В ночь на понедельник перед частным домом в Валга угнали автомобиль Toyota Avensis, поцарапали одну машину и проникли в салон третьей. Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что ночью из частного дома в Валга были угнаны Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy.