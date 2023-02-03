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Балтийская ассамблея обсудит создание единой платформы для передачи достоверной информации

rus.postimees.ee
Балтийская ассамблея обсудит создание единой платформы для передачи достоверной информации
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Урве Тийдус.
Урве Тийдус. Фото: Saarte Hääl

Сегодня в Вильнюсе состоится заседание комитета Балтийской ассамблеи по образованию, науке и культуре. Члены парламентов Балтийских стран, представители правительства и эксперты из соответствующей области обсудят борьбу с дезинформацией и возможности для улучшения сотрудничества в сфере медиа.

Руководитель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Урве Тийдус пояснила, что в условиях информационной войны и распространяемой Россией дезинформации крайне важно, чтобы люди умели отличать объективную информацию от пропаганды. «Медийное образование необходимо, так как в условиях информационной войны человека с недостаточными знаниями в этой сфере очень легко использовать. При этом он сам этого даже не заметит», - пояснила выбор темы Тийдус.

«В то же время, в медийном пространстве меняется и экономическая ситуация. Люди предпочитают получать информацию в социальных сетях, по причине чего "рекламные деньги" также были перенаправлены в эти каналы. Местным изданиям и профессиональным журналистом остается меньше средств для поддержания качественного информационного пространства. Это - важный вопрос для сотрудничества», - сказала председатель делегации Эстонии. По этим причинам Балтийская ассамблея планирует обсудить возможности создать единую для Эстонии, Латвии и Литвы программу повышения медиаграмотности, а также платформу для передачи достоверной информации, которая распространяла бы новости о происходящем в Балтийских странах на эстонском, латышском, литовском, русском и английском языках.

Участники встречи планируют обсудить укрепление сотрудничества Балтийских стран в сфере культуры и совместные усилия по сплочению населения. Также планируется рассмотреть профессиональное и прикладное образование и научную работу в точных науках и космическом секторе.

Балтийская ассамблея - это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. В 2023 году Эстония является председательствующей страной в Балтийской Ассамблее. Ключевые принципы председательства - укрепление безопасности, стойкости, надежности и стабильности в Балтийском регионе.

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