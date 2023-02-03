В 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) инвестировал в Балтийский регион рекордные 358 млн евро, большая часть из которых, 208 миллионов евро, - в литовские проекты, а 74 миллиона евро - в эстонские.
В прошлом году Европейский банк инвестировал в Балтийский регион рекордную сумму
Сумма инвестиций в Эстонию увеличилась - для сравнения в 2021 году инвестировали 56 млн евро. Объем инвестиций, направленных в Латвию, в прошлом году составил 76 млн евро, что на 37 млн евро меньше, чем годом ранее, сообщил банк.
Среди наиболее значительных инвестиций банка - приобретение облигаций литовской Maxima Group на сумму 72 миллиона евро, а также приобретение облигаций банка Siauliu на сумму 21 миллион евро. Облигации Luminor были куплены EBRD за 97 млн евро, а так называемые «зеленые» облигации латвийской энергетической группы Latvenergo за 20 млн евро. Среди эстонских финансовых учреждений EBRD инвестировал 15 млн евро в облигации LHV Group.
За эти годы банк инвестировал 890 миллионов евро в 105 проектов в Эстонии, 980 миллионов евро в 100 проектов в Латвии и 1,3 миллиарда евро в 117 проектов в Литве.