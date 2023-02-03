В прошлом году Европейский банк инвестировал в Балтийский регион рекордную сумму

Сумма инвестиций в Эстонию увеличилась - для сравнения в 2021 году инвестировали 56 млн евро. Объем инвестиций, направленных в Латвию, в прошлом году составил 76 млн евро, что на 37 млн евро меньше, чем годом ранее, сообщил банк.

Среди наиболее значительных инвестиций банка - приобретение облигаций литовской Maxima Group на сумму 72 миллиона евро, а также приобретение облигаций банка Siauliu на сумму 21 миллион евро. Облигации Luminor были куплены EBRD за 97 млн евро, а так называемые «зеленые» облигации латвийской энергетической группы Latvenergo за 20 млн евро. Среди эстонских финансовых учреждений EBRD инвестировал 15 млн евро в облигации LHV Group.