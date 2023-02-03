Этих людей разыскивает полиция: некоторые из них ведут активную жизнь в соцсетях и не смущены своим статусом

По состоянию на четверг, в Эстонии насчитывается 181 объявленный в розыск человек, из них 11 - из Ляэне-Вирумаа. Дольше всех ищут мужчину, который находится в статусе разыскиваемого с 2015 года. В списке числятся как местные жители, так и иностранцы.