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Этих людей разыскивает полиция: некоторые из них ведут активную жизнь в соцсетях и не смущены своим статусом

Мерли Раудла Тоомас Херм
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Этих людей разыскивает полиция: некоторые из них ведут активную жизнь в соцсетях и не смущены своим статусом
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Беглецы из Ляэне-Вирумаа.
Беглецы из Ляэне-Вирумаа. Фото: 11 X Ppa

По состоянию на четверг, в Эстонии насчитывается 181 объявленный в розыск человек, из них 11 - из Ляэне-Вирумаа. Дольше всех ищут мужчину, который находится в статусе разыскиваемого с 2015 года. В списке числятся как местные жители, так и иностранцы.

Ни один из разыскиваемых не достиг такого уровня, чтобы быть объявленным в международный розыск. В открытом списке Интерпола сейчас значатся три проживавших в Эстонии человека: выходец с острова Хийумаа, уроженец России и уроженец Казахстане.

В Ляэне-Вирумаа уклоняются от исполнения приговора Фаиз Идрес Мохмед, Владислав Малсагов, Николай Баруличев, Тойво Леэдо, Райко Лийвак и Игорь Тупицин.

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