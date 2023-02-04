ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Если россиян допустят на Олимпиаду, их придется охранять утроенными силами

Скажу больше: не только организаторы парижской олимпиады должны четко и однозначно заявить о том, что Россия не может участвовать в спортивном празднике. Официальные российские власти, открыто издевающиеся над представлениями всех здравомыслящих людей планеты о миролюбии, гуманизме и свободе, должны первыми заявить о невозможности участвовать в олимпиаде. Сама мысль о том, что российским спортсменам придется делить беговую дорожку с посланниками презираемой ими Европы, должна вызвать у них чувство глубокого омерзения.

В то время, как срывающиеся на крик и истерику пропагандисты официальных российских медиаканалов призывают бомбить Лондон, Париж и Берлин, мы должны искать возможность для того, чтобы российская делегация торжественно прошагала на церемонии открытия? К чему делать вид, что спорт вне политики? И когда он был вне политики в самой России? Если россиянам так хочется посоревноваться, то ворота большинства азиатских и африканских чемпионатов для них широко открыты. Уверен, что на трибунах стадионов Тегерана, Кампалы и Пхеньяна их будут встречать овациями и в знак особого уважения украсят их шеи не пресловутыми лавровыми венками, а чудесными африканскими ожерельями, которые так эффектно смотрелись на министре Лаврове. Есть основания надеяться, что допинг-контроль на этих соревнованиях все российские спортсмены успешно пройдут и даже не придется запасаться резервными баночками.