Сложно понять, чем руководствовались представители Международного Олимпийского комитета, вбросив в медиапространство предложение об особом статусе российских и белорусских спортсменов в предстоящих в 2024 году Олимпийских играх. Это создает неудобства для всех, включая самих российских спортсменов, пишет учитель и публицист Игорь Калакаускас.
ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Если россиян допустят на Олимпиаду, их придется охранять утроенными силами
Довольно странные заявления, прозвучавшие некоторое время назад из уст олимпийских чиновников, на меня особого впечатления не произвели. Не знаю, чем руководствовались представители Международного Олимпийского комитета, вбросив в медиапространство предложение об особом статусе российских и белорусских спортсменов в предстоящих олимпийских играх. Не исключаю, что деятели МОК решили выполнить роль «полезных идиотов» либо снять с себя ответственность за мощный общественный резонанс: если агенты влияния Кремля сумеют пролоббировать допуск атлетов означенных стран к олимпийским соревнованиям, то неизбежно вопрос об участии ряда стран в празднике спорта встанет ребром.
«О, спорт, ты мир!» - так начиналась девятая - последняя глава «Оды спорту», автором которой стал Пьер де Кубертен - человек, которому мы обязаны возрождением прекрасной античной традиции: «Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость - наше будущее, нашу надежду - под свои мирные знамена. О, спорт! Ты - мир!»
Я позволил себе процитировать полный текст, чтобы на его примере показать, что в столь тревожный период европейской истории нельзя подменять понятия и не стоит лицемерие выдавать за миролюбие. Если вспомнить, то в 1916, 1940 и 1944 годах Олимпийские игры вообще не проводились - шли мировые войны и организовывать масштабные международные соревнования было сочтено неуместным. Возможно, МОК не в курсе того, что в Восточной Европе вот уже скоро год, как под снарядами погибают тысячи солдат и мирных жителей?
Скажу больше: не только организаторы парижской олимпиады должны четко и однозначно заявить о том, что Россия не может участвовать в спортивном празднике. Официальные российские власти, открыто издевающиеся над представлениями всех здравомыслящих людей планеты о миролюбии, гуманизме и свободе, должны первыми заявить о невозможности участвовать в олимпиаде. Сама мысль о том, что российским спортсменам придется делить беговую дорожку с посланниками презираемой ими Европы, должна вызвать у них чувство глубокого омерзения.
В то время, как срывающиеся на крик и истерику пропагандисты официальных российских медиаканалов призывают бомбить Лондон, Париж и Берлин, мы должны искать возможность для того, чтобы российская делегация торжественно прошагала на церемонии открытия? К чему делать вид, что спорт вне политики? И когда он был вне политики в самой России? Если россиянам так хочется посоревноваться, то ворота большинства азиатских и африканских чемпионатов для них широко открыты. Уверен, что на трибунах стадионов Тегерана, Кампалы и Пхеньяна их будут встречать овациями и в знак особого уважения украсят их шеи не пресловутыми лавровыми венками, а чудесными африканскими ожерельями, которые так эффектно смотрелись на министре Лаврове. Есть основания надеяться, что допинг-контроль на этих соревнованиях все российские спортсмены успешно пройдут и даже не придется запасаться резервными баночками.
Дискуссию о коллективной ответственности жителей РФ за путинскую агрессию я не вижу смысла даже начинать. Несущийся в бездну поезд под названием «Россия» уже давно проскочил ту станцию, на которой можно было сойти и сделать вид, что купейный билет был куплен по ошибке. Поэтому вопрос об участии или неучастии в олимпийских играх для жителей названной страны потерял актуальность.
Еще один аргумент в пользу запрета путевки для России в Париж: поскольку во многих европейских странах весьма сильны антироссийские настроения, то в случае прибытия делегации РФ в Париж силы правопорядка вынуждены будут потратить тройные усилия, чтобы уберечь россиян от провокаций и стычек. Не говоря уже о том, что придется разрабатывать хитроумные маршруты для их передвижения, чтобы они не пересеклись с маршрутами передвижения украинских спортсменов. И все это во имя чего? Чтобы потешить эго кремлевского диктатора?
Если МОКу так не терпится проявить дружелюбие по отношению к российским атлетам, то можно предложить Олимпийскому комитету России официально откреститься от «СВО». В крайнем случае, в виде исключения можно для «нейтральных» российских олимпийцев подготовить единую спортивную форму - что-нибудь яркое и заметное - например, в сине-желтых расцветках. Если мне не изменяет память, это цвета двух олимпийских колец. А если вдруг у России возникнут какие-то нездоровые ассоциации с этими цветами, то это уже их проблема.
Что касаемо белорусов, то это можно обсуждать. В конце концов, заклятая дружба Лукашенко с Путиным - еще не достаточный повод для далеко идущих выводов. Кое-кто из европейских лидеров тоже отметился в этом вопросе, поэтому здесь не стоит рубить с плеча. Я думаю, если белорусские спортсмены в Париж все-таки попадут, то это продемонстрирует, что мировое сообщество еще питает хоть какие-то надежды по отношению к Минску. Это будет вполне четкий сигнал.