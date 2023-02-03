Государство поддержит покупку как электромобилей, так и электровелосипедов с коляской

Министр окружающей среды Мадис Каллас подписал постановление о предоставлении пособий на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, чтобы способствовать использованию более экологичных транспортных средств и сокращению выбросов парниковых газов. Однако по сравнению с предыдущими годами в условия были внесены некоторые изменения. Во-первых, транспортное средство должно быть приобретено не ранее дня вступления постановления в силу, и в этот раз пособие будет выплачиваться задним числом.

«Поскольку автомобилизация является большой проблемой в наших городах, то нам необходимо ускорить переход на средства передвижения, которые позволят обуздать неуклонный рост числа автомобилей. Электровелосипеды с коляской – одна из возможностей быстро и разумно ездить по своим делам в городе, избегая пробок», – сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Марис Арро, интерес к пособию на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов был высок в предыдущие годы, и в этом году также ожидается много ходатайств. «Правда, ставки пособия на этот раз меньше, зато упростились обязательства получателей пособия», – пояснила Арро.

Пособие на покупку полностью электрического легкового автомобиля и малотоннажного грузовика составляет 4000 евро, а пособие на покупку электровелосипеда с коляской – до половины покупной цены, но не более 1000 евро. Ходатайства будут рассматриваться по мере их поступления и до исчерпания бюджета.