В ближайшие недели снова откроется возможность ходатайствовать о пособии на покупку электромобиля. Нововведением на этот раз является то, что при поддержке пособия можно также приобрести электровелосипед с коляской. О начале приема ходатайств в ближайшее время объявит KIK.
Государство поддержит покупку как электромобилей, так и электровелосипедов с коляской
Министр окружающей среды Мадис Каллас подписал постановление о предоставлении пособий на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, чтобы способствовать использованию более экологичных транспортных средств и сокращению выбросов парниковых газов. Однако по сравнению с предыдущими годами в условия были внесены некоторые изменения. Во-первых, транспортное средство должно быть приобретено не ранее дня вступления постановления в силу, и в этот раз пособие будет выплачиваться задним числом.
«Поскольку автомобилизация является большой проблемой в наших городах, то нам необходимо ускорить переход на средства передвижения, которые позволят обуздать неуклонный рост числа автомобилей. Электровелосипеды с коляской – одна из возможностей быстро и разумно ездить по своим делам в городе, избегая пробок», – сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Марис Арро, интерес к пособию на покупку транспортных средств с нулевым уровнем выбросов был высок в предыдущие годы, и в этом году также ожидается много ходатайств. «Правда, ставки пособия на этот раз меньше, зато упростились обязательства получателей пособия», – пояснила Арро.
Пособие на покупку полностью электрического легкового автомобиля и малотоннажного грузовика составляет 4000 евро, а пособие на покупку электровелосипеда с коляской – до половины покупной цены, но не более 1000 евро. Ходатайства будут рассматриваться по мере их поступления и до исчерпания бюджета.
На поддержку более активного использования транспортных средств с низким уровнем выбросов в государственном бюджете предусмотрено 8,7 млн евро.
Подробные условия получения пособия:
Пособие предоставляется на приобретение полностью электрических (в том числе с водородным топливным элементом) легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (категории M1 и N1), а также электровелосипедов с коляской как по договору продажи, так и по договору лизинга.
О получении пособия могут ходатайствовать все зарегистрированные в Эстонии юридические лица и физические лица, имеющие эстонский личный код.
О получении пособия на покупку автомобиля не могут ходатайствовать государственные учреждения и учреждения местного самоуправления. Однако это могут делать общественно-правовые лица юридические и конституционные учреждения, а также учреждения, находящиеся в ведении волостных или городских властей.
Договор продажи или лизинга транспортного средства не должен быть заключен ранее дня вступления постановления в силу. Ходатайство необходимо подать в течение двух месяцев с момента регистрации автомобиля в Департаменте транспорта Эстонии или получения электровелосипеда с коляской.
Один предприниматель может ходатайствовать о получении пособия на покупку до 15 легковых автомобилей или малотоннажных грузовиков или до 15 электровелосипедов с коляской.
Физическое лицо может ходатайствовать о получении пособия на покупку одного автомобиля и одного электровелосипеда с коляской.
Предельная стоимость транспортных средств, о пособии на покупку которых можно ходатайствовать, составляет 60 000 для легковых автомобилей и 80 000 евро (без налога с оборота) для малотоннажных грузовиков.
В автомобилях должны использоваться только возобновляемые источники энергии.