Postimees в Киеве ⟩ Фронтовой медик: обращение с военнопленными напоминает Средневековье

Команда Тайры, более известная как «Ангелы Тайры», оказывала там помощь как раненым солдатам, так и мирным жителям. Тайра, которая три месяца находилась в плену у сепаратистов и российских спецслужб, была освобождена после жестоких избиений и длительных переговоров в июне прошлого года, когда Украина и Россия обменялись военнопленными.