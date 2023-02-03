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Postimees в Киеве ⟩ Фронтовой медик: обращение с военнопленными напоминает Средневековье

Маргус Мартин
, журналист
Фронтовой медик: обращение с военнопленными напоминает Средневековье
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Фото: Olga Sošenko

С одним телохранителем, который постоянно находился рядом с ней, а другой сопровождал ее на небольшом расстоянии, известный украинский фельдшер Юлия Паевская, котрорую большинство знает как Тайру, передвигалась во время открытия организованного в Киеве благотворительного фонда «Мрия». Postimees пообщался с украинской медиком-героиней.

Команда Тайры, более известная как «Ангелы Тайры», оказывала там помощь как раненым солдатам, так и мирным жителям. Тайра, которая три месяца находилась в плену у сепаратистов и российских спецслужб, была освобождена после жестоких избиений и длительных переговоров в июне прошлого года, когда Украина и Россия обменялись военнопленными.

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