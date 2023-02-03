С одним телохранителем, который постоянно находился рядом с ней, а другой сопровождал ее на небольшом расстоянии, известный украинский фельдшер Юлия Паевская, котрорую большинство знает как Тайру, передвигалась во время открытия организованного в Киеве благотворительного фонда «Мрия». Postimees пообщался с украинской медиком-героиней.
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Postimees в Киеве ⟩ Фронтовой медик: обращение с военнопленными напоминает Средневековье
Фронтовой медик: обращение с военнопленными напоминает Средневековье
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