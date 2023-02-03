Шар-шпион над США. Пентагон уверен в причастности КНР, Пекин просит подождать с выводами

«Правительство США зафиксировало и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, который в настоящее время находится над континентальной частью США», - заявили в военном ведомстве.

По данным американских СМИ, в Пентагоне не сомневаются, что шар - китайский. Власти США направили запрос в КНР по поводу объекта.

По словам одного из представителей Белого дома, Вашингтон дал понять Пекину, что относится к ситуации с наивысшей степенью серьезности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин проверяет сообщения.

«Я хотела бы подчеркнуть, что до тех пор, пока факты не будут выяснены, слухи и шумиха не помогут найти правильное решение вопроса», - сказала она на регулярном ежедневном брифинге в Пекине в пятницу.

Минобороны США, между тем, убеждено, что шар-шпион принадлежит КНР.

«Мы не сомневаемся в том, что это китайский шар. Это мнение разделяют все наши спецслужбы и военные аналитики», - заявил неназванный представитель Пентагона.

По словам экспертов, учитывая запланированный через несколько дней визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, акцию с шаром можно расценивать как наглый вызов.