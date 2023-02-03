Власти США заметили над северной частью страны разведывательный воздушный шар и теперь внимательно наблюдают за ним. Пентагон считает, что шар принадлежит Китаю.
Шар-шпион над США. Пентагон уверен в причастности КНР, Пекин просит подождать с выводами
«Правительство США зафиксировало и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, который в настоящее время находится над континентальной частью США», - заявили в военном ведомстве.
По данным американских СМИ, в Пентагоне не сомневаются, что шар - китайский. Власти США направили запрос в КНР по поводу объекта.
По словам одного из представителей Белого дома, Вашингтон дал понять Пекину, что относится к ситуации с наивысшей степенью серьезности.
Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин проверяет сообщения.
«Я хотела бы подчеркнуть, что до тех пор, пока факты не будут выяснены, слухи и шумиха не помогут найти правильное решение вопроса», - сказала она на регулярном ежедневном брифинге в Пекине в пятницу.
Минобороны США, между тем, убеждено, что шар-шпион принадлежит КНР.
«Мы не сомневаемся в том, что это китайский шар. Это мнение разделяют все наши спецслужбы и военные аналитики», - заявил неназванный представитель Пентагона.
По словам экспертов, учитывая запланированный через несколько дней визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, акцию с шаром можно расценивать как наглый вызов.
Военные США полагают, что эффективность шара с точки зрения сбора разведывательной информации весьма ограничена.
Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступавший накануне в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, назвал Китай самой большой геополитической проблемой для США.
Решили не сбивать
Власти США приняли решение не сбивать шар из-за его внушительных размеров. Американские истребители, тем не менее, приведены в боевую готовность.
«Я не буду называть точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем, - заявил представитель Пентагона. - Были сообщения о том, что пилоты видели эту штуку, хотя она находится довольно высоко в небе».
Сообщается, что шар не представляет угрозы для гражданской авиации, поскольку находится на большой высоте.
«Шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляются коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо угрозы для людей на земле», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, подобное уже случалось в последние годы.
Нынешний инцидент отличается от предыдущих тем, что сейчас шар провел над территорией США гораздо больше времени.
Как сообщает телекомпания NBC, в среду военное командование США собиралось, чтобы обсудить инцидент и возможные ответные меры.
Источники NBC отмечают, что после обнаружения объекта в воздух поднималась авиация, в том числе истребители пятого поколения F-22 Raptor, а также самолет радиолокационного обнаружения.
Воздушный шар впервые заметили в среду над городом Биллингс в штате Монтана. До этого, предположительно, объект пролетел над территорией Канады.
В министерстве обороны Канады, однако, допускают, что над территорией страны висит второй шар. Других комментариев канадские власти пока не дают, но заявляют, что находятся в тесном контакте с властями США.