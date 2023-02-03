Количество хакерских атак выросло в четыре раза: катализатором стала война России в Украине

Как передала BNS пресс-служба ведомства, больше всего было проведено DDOS-атак, которые все чаще используются в качестве инструмента внешнеполитического воздействия.

В прошлом году RIA получила информацию о 2672 кибер-инцидентах с последствиями, что почти на пятую часть больше, чем в 2021 году. Больше всего было выявлено фишинговых страниц, на которых собирались данные людей – 1206 случаев, нарушений в сфере услуг – 344 случая и краж учетных записей пользователей – 236 случаев. О мошенничестве сообщалось в 224 случаях, а о компрометировании учетных записей – в 164 случаях. В прошлом году RIA уведомили о 302 DDOS-атаках, из которых 100 были эффективными, и 21 атаке программ-вымогателей.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана, прошедший год напомнил нам, что свобода, независимость и чувство безопасности не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Он отметил, что в прошлом году резко возросла интенсивность кибер-атак против Эстонии, но Эстония успешно справилась с ними и большинство атак остались на уровне попыток.