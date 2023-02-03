В 2022 году в киберпространстве Эстонии произошло 2672 киберинцидента, которые затронули в стране людей, предприятия и сферу услуг, при этом их количество в сотни раз превысило число и интенсивность аналогичных атак во время апрельских беспорядков 2007 года, говорится в ежегоднике, опубликованном в пятницу Департаментом государственной инфосистемы (RIA).
Количество хакерских атак выросло в четыре раза: катализатором стала война России в Украине
Как передала BNS пресс-служба ведомства, больше всего было проведено DDOS-атак, которые все чаще используются в качестве инструмента внешнеполитического воздействия.
В прошлом году RIA получила информацию о 2672 кибер-инцидентах с последствиями, что почти на пятую часть больше, чем в 2021 году. Больше всего было выявлено фишинговых страниц, на которых собирались данные людей – 1206 случаев, нарушений в сфере услуг – 344 случая и краж учетных записей пользователей – 236 случаев. О мошенничестве сообщалось в 224 случаях, а о компрометировании учетных записей – в 164 случаях. В прошлом году RIA уведомили о 302 DDOS-атаках, из которых 100 были эффективными, и 21 атаке программ-вымогателей.
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана, прошедший год напомнил нам, что свобода, независимость и чувство безопасности не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Он отметил, что в прошлом году резко возросла интенсивность кибер-атак против Эстонии, но Эстония успешно справилась с ними и большинство атак остались на уровне попыток.
«Год назад мы предсказывали, что если Россия нападет на Украину, то эстонскому кибер-пространству придется нелегко. К сожалению, сбылись наши прогнозы и о войне, и о кибер-атаках. После 24 февраля против нас началась кибер-война, мы имеем дело с атаками и их попытками чуть ли не каждый день или неделю. Мы неоднократно видели, что нападения, направленные на срыв работы служб, происходили сразу после заявлений эстонских государственных деятелей и политиков. В августе, когда из Нарвы убран памятник-танк, против Эстонии было совершено рекордное количество DDOS-атак – 66. Но мы хорошо подготовились и они не оказали заметного влияния, хотя хакеры готовились к своим акциям на протяжении всего года. Налицо был явный контраст между уровнем атак в начале и в конце года», – пояснил гендиректор RIA Маргус Ноормаа.
Он добавил, что аналогичный рост числа атак наблюдался и когда Рийгикогу объявил Россию террористической страной, когда президент Украины обратился к депутатам Рийгикогу по видеосвязи. Влияние атак на эстонские организации, учреждения и компании было незначительным, но случались кратковременные сбои.
Обнародованный в пятницу ежегодник RIA по кибер-безопасности посвящен случаям и статистике кибер-пространства Эстонии. В нем идет речь о DDOS-атаках со стороны России против учреждений и компаний Украины, атаках программ-вымогателей, уязвимостях в системе безопасности, защите электронной системы голосования на выборах, о случаях онлайн-мошенничества. В сборнике также можно найти информацию о том, как сделать Эстонию полностью кибер-безопасной и какие крупнейшие кибер-инциденты в прошлом году произошли в других частях мира.