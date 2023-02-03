Покрытие убытков Eesti Raudtee обойдется государству в десятки миллионов евро

Правительство подготовило проект распоряжения о покрытии убытка, где говорится, что, поскольку в бюджете министерства нет свободных средств, которые можно было бы использовать для обеспечения баланса доходов и расходов Eesti Raudtee, единственный вариант заключается в выделении необходимых средств из государственного резерва, пишет Rus.ERR.

Согласно Закону о железной дороге, государство должно обеспечивать, чтобы при нормальных коммерческих условиях доходы предпринимателя в сфере железнодорожной инфраструктуры, состоящие из плат за использование этой инфраструктуры, а также доходов от другой хозяйственной деятельности и средств, выделенных государством и иными лицами, и затраты железнодорожной инфраструктуры, в расчете на пятилетний период находились в равновесии.