Министерство экономики и коммуникаций направило правительству запрос о выделении предприятию Eesti Raudtee из резерва 8,7 млн евро, которые покроют убыток государственной компании в размере 20 млн евро за прошлый год.
Покрытие убытков Eesti Raudtee обойдется государству в десятки миллионов евро
Правительство подготовило проект распоряжения о покрытии убытка, где говорится, что, поскольку в бюджете министерства нет свободных средств, которые можно было бы использовать для обеспечения баланса доходов и расходов Eesti Raudtee, единственный вариант заключается в выделении необходимых средств из государственного резерва, пишет Rus.ERR.
Согласно Закону о железной дороге, государство должно обеспечивать, чтобы при нормальных коммерческих условиях доходы предпринимателя в сфере железнодорожной инфраструктуры, состоящие из плат за использование этой инфраструктуры, а также доходов от другой хозяйственной деятельности и средств, выделенных государством и иными лицами, и затраты железнодорожной инфраструктуры, в расчете на пятилетний период находились в равновесии.
Поскольку восстановления объемов перевозок не предвидится, предприятию Eesti Raudtee в ближайшие годы потребуется еще больше денег от государства: в 2025 году потребность в государственных средствах вырастет почти до 30 млн евро; на 2026 год прогнозируют 32,3 млн евро.