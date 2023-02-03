В прошлом году в киберпространстве Эстонии произошло 2672 киберинцидента, которые затронули жителей Эстонии, эстонские компании и государственные услуги. Больше всего было проведено DDOS-атак, которые все чаще используются в качестве инструмента внешнеполитического воздействия.
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Гендиректор RIA: между Россией и Эстонией идет кибервойна
Гендиректор RIA: между Россией и Эстонией идет кибервойна
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана («Отечество»), прошедший год напомнил нам, что свобода, независимость и чувство безопасности не являются чем-то само собой разумеющимся.