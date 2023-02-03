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Гендиректор RIA: между Россией и Эстонией идет кибервойна

Лоора-Элизабет Ломп
Гендиректор RIA: между Россией и Эстонией идет кибервойна
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Российские кибератаки. Иллюстративное фото.
Российские кибератаки. Иллюстративное фото. Фото: La Nacion/ZUMAPRESS.com

В прошлом году в киберпространстве Эстонии произошло 2672 киберинцидента, которые затронули жителей Эстонии, эстонские компании и государственные услуги. Больше всего было проведено DDOS-атак, которые все чаще используются в качестве инструмента внешнеполитического воздействия.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана («Отечество»), прошедший год напомнил нам, что свобода, независимость и чувство безопасности не являются чем-то само собой разумеющимся.

«Война в Украине болезненно показала, что кибербезопасность является одним из краеугольных камней национальной безопасности. Активные действия в киберпространстве происходят не только во время боевых действий, но и предшествуют им и следуют за ними. В результате ежедневных усилий тысяч людей Эстония стала одной из самых развитых цифровых стран мира, предлагающей сотни качественных электронных услуг. Однако это также делает нас уникальной целью», - сказал Ярван.

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