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Видео ⟩ Ай да Торан! Служебный пес нашел потерявшегося подростка всего за десять минут

Александра Саарнийт
, журналист
Ай да Торан! Служебный пес нашел потерявшегося подростка всего за десять минут
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Торан.
Торан. Фото: Madis Veltman

С задачами, которые порой доставляют полицейским головную боль, например, поиск наркотических веществ или поиск пропавшего человека, с игривой легкостью справляется служебный пес Торан.

Игра для таких собак, как Торан, важнее всего, говорит его хозяин, кинолог Леонид. «Он согласен на все ради игры! Основное тренировочное средство – игрушка или лакомство, и он знает, что просто так их не получишь», – рассказывает Леонид.

Собачья смена, которая включает в себя много игр с мячом, тренировки и минуты отдыха, длится 12 часов.

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