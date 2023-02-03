С задачами, которые порой доставляют полицейским головную боль, например, поиск наркотических веществ или поиск пропавшего человека, с игривой легкостью справляется служебный пес Торан.
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Видео ⟩ Ай да Торан! Служебный пес нашел потерявшегося подростка всего за десять минут
Ай да Торан! Служебный пес нашел потерявшегося подростка всего за десять минут
Игра для таких собак, как Торан, важнее всего, говорит его хозяин, кинолог Леонид. «Он согласен на все ради игры! Основное тренировочное средство – игрушка или лакомство, и он знает, что просто так их не получишь», – рассказывает Леонид.
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