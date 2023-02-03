ВИДЕО ⟩ Спешил в магазин: пьяный водитель без прав мчал со скоростью 200 километров в час

В 22:26 максимальная скорость автомобиля, движущегося в сторону Таллинна, составила 203 км/ч. Максимально разрешенная скорость на участке дороги составляла 100 км/ч.

Полицейские обнаружили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также предъявил водительское удостоверение, полученное в третьей стране, которое уже не действует в Эстонии.

По словам самого водителя, он спешил в магазин.

«Водитель употребил алкоголь в таком количестве, что было ясно: управлять автомобилем он не в состоянии. К сожалению, это знание не предотвратило действий, подвергающих опасности себя и других. Кроме водителя, в транспортном средстве находились еще три человека», - рассказали в центре мониторинга дорожного движения.

28-летний водитель предстал перед судом в пятницу, где его приговорили к 25 суткам шокового тюремного заключения.