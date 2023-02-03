Поздно вечером в среду полицейский патруль поймал водителя, который ехал со скоростью более 200 километров в час на дороге Таллинн-Пярну-Икла. Сегодня суд постановил, что нарушитель должен обдумать свои действия, проведя какое-то время в арестном доме.
ВИДЕО ⟩ Спешил в магазин: пьяный водитель без прав мчал со скоростью 200 километров в час
В 22:26 максимальная скорость автомобиля, движущегося в сторону Таллинна, составила 203 км/ч. Максимально разрешенная скорость на участке дороги составляла 100 км/ч.
Полицейские обнаружили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также предъявил водительское удостоверение, полученное в третьей стране, которое уже не действует в Эстонии.
По словам самого водителя, он спешил в магазин.
«Водитель употребил алкоголь в таком количестве, что было ясно: управлять автомобилем он не в состоянии. К сожалению, это знание не предотвратило действий, подвергающих опасности себя и других. Кроме водителя, в транспортном средстве находились еще три человека», - рассказали в центре мониторинга дорожного движения.
28-летний водитель предстал перед судом в пятницу, где его приговорили к 25 суткам шокового тюремного заключения.
«Дороги общего пользования - не место для проверки ваших навыков вождения или возможностей автомобиля. Правила дорожного движения существуют для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность других участников дорожного движения», - подчеркивают в PPA.