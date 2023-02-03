Eesti Gaas начнет поставки СПГ в финский порт Инкоо весной

«Сейчас газ поступает с запада и по морю. В прошлом году мы приняли пять судов с LNG, а в этом году увеличим объемы. Поскольку безопасность поставок газа в Европе на хорошем уровне, цена имеет тенденцию к снижению, а использование газа снова увеличивается. Несколько наших бизнес-клиентов, использовавших альтернативные виды топлива, уже возвращаются к газу», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Сотрудничество с обоими с крупными терминалами LNG в финско-балтийском регионе, а также с латвийским газохранилищем обеспечивает нам стабильность. Прибывающие суда гарантируют безопасность поставок для клиентов, и мы надеемся, что в результате цены начнут снижаться», - добавил Каасик.

В прошлом году газ клиентам Eesti Gaas через порт Клайпеды доставили пять крупных танкеров LNG. Газовый танкер Aristidis 1 из США прибыл на Клайпедский терминал в мае, Diamond Gas Crystal из США и Arctic Princess из Норвегии в июне, Isabella из США в октябре и Arctic Aurora из Норвегии в ноябре.

В январе этого года танкер-газовоз Equinor Isabella доставил на Клайпедский терминал в Литве первую за год партию сжиженного природного газа американского происхождения. В марте Eesti Gaas доставит в Клайпеду еще две парти газа, а весной в Инкоо прибудет семь танкеров.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).