КТО ОН ТАКОЙ? ⟩ «Тартуский Гитлер» вызвал интерес у МИД России

На факельном шествии Консервативной народной партии Эстонии, которое состоялось в четверг вечером в Тарту, внимание публики привлек мужчина с усами и прической, похожей на прическу кровавого диктатора. Было ли это совпадением, шуткой или серьезным выражением политических взглядов?
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«Тартуский Гитлер» вызвал интерес у МИД России
Фотография мужчины, держащего факел и довольно позирующего перед камерой, завирусилась в интернете. Главный вопрос, который возник как у пользователей Facebook, так и Twitter, - подделка ли это, или этот человек действительно участвовал в акции EKRE?