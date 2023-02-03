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КТО ОН ТАКОЙ? ⟩ «Тартуский Гитлер» вызвал интерес у МИД России

Лийза Салекешина
, репортер
«Тартуский Гитлер» вызвал интерес у МИД России
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Факельное шествие EKRE.
Факельное шествие EKRE. Фото: Sille Annuk

На факельном шествии Консервативной народной партии Эстонии, которое состоялось в четверг вечером в Тарту, внимание публики привлек мужчина с усами и прической, похожей на прическу кровавого диктатора. Было ли это совпадением, шуткой или серьезным выражением политических взглядов?

Фотография мужчины, держащего факел и довольно позирующего перед камерой, завирусилась в интернете. Главный вопрос, который возник как у пользователей Facebook, так и Twitter, - подделка ли это, или этот человек действительно участвовал в акции EKRE?

Фотографию обнаружило и МИД России. В социальных сетях ведомство спросило пользователей: «Это - лицо Европы в 2023 году?»

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