Чем ближе выборы, тем больше обещаний. Анализ нынешней парламентской избирательной кампании говорит о том, что все они будут фокусироваться на четырех основных темах: социальные пособия, энергетика, безопасность и зеленый переход. Ожидаемо, что главная политическая баталия состоится между либералами и консерваторами, а вот кто заручится большим числом голосов, покажут результаты выборов. Есть ли доверие к самим выборам, интерес к кандидатам и желание проголосовать у жителей Эстонии, выяснял Rus.Postimees.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ О выборах и кандидатах: «голосовать всем», «политические бараны», «все предрешено»
Катри Петерсон, пенсионерка (Раквере)
Во всех программах партий должен быть вопрос безопасности
Мне кажется, самый важный вопрос во всех программах партий, должен быть вопрос безопасности. Мне нравятся программы тех партий, которые не хотят и не обещают брать кредит, который потом придется выплачивать нашим поколениям. Потому что я бы не хотела, чтобы мои ребенок и дети моего ребенка потом выплачивали этот кредит. Я не вижу смысла, чтобы страна брала кредиты. Вообще, мне очень нравится движение «Правые», обычно я за них голосую, мне кажется, у них хорошие обещания и цели. Так что я буду участвовать в электронных выборах и голосовать за эти идеи.
Елизавета Дикова, студентка (Таллинн)
Должна быть интрига, а партиям не хватает смелости
Государство должно учитывать мнение каждого и принимать законы, которые бы формировали удобную жизнь для всех. У меня мнение субъективное, но оно такое, что все решают за нас, места в парламенте поделены, и выборы такая процедура, где неожиданностей не бывает. Чтобы был интерес к выборам, должна быть интрига, а партиям не хватает смелости. У всех одни темы, одни пункты, и скучно от этого. Ясно, что политики боятся риска, боятся потерять своих избирателей, которые привыкли к их постоянным обещаниям. Чтобы предлагать новое, завлекать больше молодых избирателей, нужно уметь по-новому презентовать свои идеи, а этого я не вижу. Мир движется вперед, а наши политики сидят на месте. Голосовать я буду, но за кого отдам голос, пока не знаю.
Станислав Шматченко, предприниматель (Рапла)
Редко, когда требования времени и идеи партий совпадают
Как всегда, во время избирательной гонки много программ и обещаний. Конечно, если говорить о реализации этих обещаний, то партии здесь более успешны, чем депутаты-одиночки. Даже малая фракция из пяти человек может серьезным образом влиять на принятие или блокировку законопроектов.
Я всегда делаю ставку на коллектив, на команду, и в этот раз мне симпатичны «Зеленые». Я всегда им симпатизировал, редко, когда требования времени и идеи партий совпадают, а это значит, и шансы победить у них бывают редко. Сейчас шансы есть. Мы все уже встроились в справедливый поворот и переход экономики на «зеленую» энергетику. Мы все год уже оплачиваем высокие счета и учимся жить по-новому. Идеи «зеленых» сейчас на слуху, а значит, их могут выбрать. А что важнее чистой экологии и здоровья? Ничего.
Лариса Лаан, преподаватель (Таллинн)
Настоящие политики не боятся идти индивидуально
Не знаю, идти ли мне на выборы, или нет. Сегодня все партии выглядят одинаково. Реформу не хочу выбирать, потому что так долго они у власти, что хотелось бы другого, свежего. Я всегда смотрю не на партии, как таковые, а на людей в этих партиях. Мне важно видеть поступки и конкретные дела.
В моем округе совсем незнакомый мне человек, и я не хочу его выбирать. Он идет на зарплату в четыре с лишним тысяч евро в месяц, а меня хочет купить конфеткой и улыбкой? Луиза Рыйвас, кто она? Супруга бывшего премьер-министра? У всех одна цель – сесть там, где теплее. Они не думают о народе, не думают о своих партиях. Если такой политик не попадает в первую пятерку, если есть опасность не пройти по спискам, сразу меняет партию. Это все наблюдать смешно.
Самые настоящие политики не боятся идти индивидуально. Но наберут ли такие политики голоса? И потом, важно помнить, что нужны свежие люди, прогрессивные. Вот Михаил Стальнухин в Нарве идет беспартийным, но от него устали, сколько можно? С девяностых годов он там. Я тридцать лет вижу политиков, которые корнями в стулья проросли. Это недопустимо. Вот дебаты были в среду, и что? Все готовы увеличить до трех процентов оборону, кроме «Зеленых». Даже политолог Анну Тоц сказала, что все говорят о популярном: об обороне, о переходе на эстонский язык обучения, об энергетике. А вот кто скажет про медицину? Популизм у всех.
Надежда Кирсипуу, художник (Тюри)
Тех, кто прыгает по партиям, я зову политическими баранами
Всегда хожу на выборы и считаю, что это не бесполезное занятие. Мне нравится, что именно эта кампания избирательная не завалена плакатами и агитацией, это нас раздражает как-то. Все тихо, скромно, кто хочет, тот разберется. Я всегда читаю программы партий, всегда слушаю кандидатов и очень внимательно слежу за их обещаниями.
Сейчас для людей важнее всего свести концы с концами. Минимальное на еду остается после всяких выплат. Такого давно не было, чтобы так страдали люди от нехватки денег. Я понимаю, что оборона очень важна, мы понимаем, с каким соседом сумасшедшим мы все живем, тут экономить нельзя, а вот госрасходы надо придержать - на чиновников, на депутатов. Нужны сильные партии. Я считаю, что один депутат ничего не сделает, только в партии. И партия дисциплинирует каждого своего участника.
Надо делать выбор партии, а не самовыдвиженцев. А таких, кто перебегает из партии в партию, никто не уважает и им не верит. Тех, кто прыгает по партиям, я зову политическими баранами.
Елизавета Смирнова, диетолог (Маарду)
Голосовать надо за тех, кто решает твои проблемы
Всегда смотрю, что для здоровья, что для мамочек, что для детей и семьи предлагают. Сейчас важны две вещи для меня: доход и здоровье. У нас в Маарду большая проблема – экология. Рядом свалка, и запах от нее чувствуют все, кто живет и в Маарду, и в Мууга. Никто не поднимает эту тему, всем важна оборона, энергокризисы, Украина. А почему наше здоровье, здоровье наших детей никого не интересует.
Теперь по деньгам. У нас весь город работает в Таллинне, потому что цены у нас таллиннские, а местные зарплаты в два раза меньше. Так, если чуть больше заработал на двух работах, тут же снимается налог громадный. Чем больше работаешь, тем больше платишь. Из разумного я пока слышала обещания от зеленой партии. У них в программе, как у всех, конечно, но есть про свалку нашу, конкретно про полигон в Йыэляхтме, и про 1000 необлагаемого налога. Мне это понравилось.
Другое дело – это обещания, и потом есть сомнение, пройдут ли они. Но голосовать надо всем за тех, кто решает твои проблемы, а не за красивые глаза. Вот они мои проблемы налогов и вони готовы решить.
Рейн Трилло, предприниматель (Палдиски)
Обещать и не делать - это традиция советской Эстонии
Все обещают и ничего не делают. Абсолютно все. Возьмем того, кто у власти. Реформисты обещали всем горы, и ничего. Причем обещали то, чего большинству не надо, но хорошо, пусть будет. Не сделали. Возьмем оппозицию. ЕКРЕ обещала то, что многие ожидали и хотели, потому и голосовали за них в прошлом. Ничего не сделали. Как их назвать всех? Я бы назвал таких политиков и такие партии одним словом, но не буду.
Обещать и не делать - это традиция еще с советской Эстонии. Моя мама рассказывала, что и при СССР обещали все, что угодно людям, а была нищета и убожество, и власти не было дела до своих граждан. Партии не будут ничего делать для людей, это мог бы кандидат независимый. Но где он? И потом, ну, проходят иногда в Рийгикогу такие, так их партии съедают. Год или два, и съеден.
Выхода нет. Совет могу дать всем один: если позволяет здоровье, то работайте и не рассчитывайте на милость тех, кто у власти. Сами, только сами мы держим страну и думаем о своих родных.
Кирилл Иванов, краснодеревщик (Нарва)
Не важно, что они обещают, каждый знает, что они будут делать
Значит, так. Считаю членов партии EKRE популистами, которые, фактически, имеют две программы: одну для русскоязычных, другую для эстоноязычных. Программой партии «Ээсти 200» не интересовался, поскольку предыдущая их больше смахивала на лозунги. Видимо, на прежних выборах они не смогли поставить цели, потому их политика не ясна.
У соцдемов не поддерживаю привязку ставки подоходного налога к доходу. Русофобский курс для меня неприемлем, поэтому за них и за членов Партии Реформ я бы голосовать не стал. Но надо признать, что Партия Реформ - это очень сильная политическая сила, их политика понятна избирателю, последовательна, поэтому не важно, что они обещают, каждый знает, что они будут делать.
А центристы разыгрывать национальную карту явно отказывались, играли роль объединяющей силы. Мне кажется, что они наиболее умеренная сила, за которую я мог бы проголосовать. Они прислушиваются к проблемам нацменьшинств и действуют в интересах всех. Но на этих выборах наиболее подходящим кандидатом является Михаил Стальнухин. Он не побоялся отстаивать интересы избирателя по вопросу советских памятников и русофобии, уровень которой вырос.
Комментарий автора
В нынешних выборах в Рийгикогу участие примут кандидаты от девяти партий, среди которых новая политическая сила «Правые». Число независимых кандидатов уменьшилось с 15 человек в 2019 году до 10, а всего кандидатов, борющихся за голоса избирателей, насчитывается 968 человек (на прошлых выборах избирались 1099 кандидатов).
Полные списки по 125 кандидатов представили семь партий: Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Социал-демократическая партия (SDPE), «Отечество» (Isamaa), Центристская партия, Партия реформ, «Эстония 200» (Eesti 200) и «Правые». Две политические силы ограничились сокращенными списками: «Зеленые Эстонии» (EER) представили 58 кандидатов, Объединенная левая партия Эстонии всего 25 человек.
Нынешняя избирательная кампания отличается умеренностью во внешней агитации. Несмотря на новшество, благодаря которому теперь нет ограничений на размещение политической наружной рекламы, и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах массового присутствия растяжек, плакатов, трейлеров и видеороликов на плазменных экранах торговых центров не наблюдается.
Помимо отмены ограничений на наружную политическую рекламу и разрешение предвыборной агитации в последний день выборов, есть и другие изменения в нынешнем избирательном процессе, касающиеся самих голосующих граждан.
По сравнению с прошлыми выборами 2019 года, избиратели теперь имеют право изменить свое решение. Если они проголосовали по электронным каналам и хотят переголосовать, то при желании могут прийти на избирательные участки в воскресенье и проголосовать еще раз бумажным бюллетенем. В этом случае их электронный голос будет отменен. Причем, как и на муниципальных выборах 2021 года, можно будет отдать свой голос на любом избирательном участке своего округа. Парламентские выборы 2023 года начнутся в понедельник, 27 февраля, и проголосовать можно будет до 20:00 воскресенья, 5 марта.
В опросе о политических предпочтениях в преддверии парламентских выборов приянли участие более 30 жителей Эстонии. Своими мнениями и оценками избирательных программ партий, обещаний самовыдвигающихся кандидатов и самого процесса выборов поделились избиратели Палдиски, Нарвы, Рапла, Тюри, Маарду, Раквере и Таллинна.
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