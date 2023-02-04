ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ О выборах и кандидатах: «голосовать всем», «политические бараны», «все предрешено»

Станислав Шматченко, предприниматель (Рапла)

Станислав Шматченко. Фото: Денис Антонов

Редко, когда требования времени и идеи партий совпадают

Как всегда, во время избирательной гонки много программ и обещаний. Конечно, если говорить о реализации этих обещаний, то партии здесь более успешны, чем депутаты-одиночки. Даже малая фракция из пяти человек может серьезным образом влиять на принятие или блокировку законопроектов.

Я всегда делаю ставку на коллектив, на команду, и в этот раз мне симпатичны «Зеленые». Я всегда им симпатизировал, редко, когда требования времени и идеи партий совпадают, а это значит, и шансы победить у них бывают редко. Сейчас шансы есть. Мы все уже встроились в справедливый поворот и переход экономики на «зеленую» энергетику. Мы все год уже оплачиваем высокие счета и учимся жить по-новому. Идеи «зеленых» сейчас на слуху, а значит, их могут выбрать. А что важнее чистой экологии и здоровья? Ничего.

Лариса Лаан, преподаватель (Таллинн)

Лариса Лаан. Фото: Денис Антонов

Настоящие политики не боятся идти индивидуально

Не знаю, идти ли мне на выборы, или нет. Сегодня все партии выглядят одинаково. Реформу не хочу выбирать, потому что так долго они у власти, что хотелось бы другого, свежего. Я всегда смотрю не на партии, как таковые, а на людей в этих партиях. Мне важно видеть поступки и конкретные дела.