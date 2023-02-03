У жителей Эстонии осталось почти 700 млн необменянных крон

В четвертом квартале прошлого года в Банк Эстонии поступило почти 550 000 эстонских крон, что в пересчете составляет почти 35 000 евро. Кроны обменивались в Банке Эстонии 174 раза, и, по данным банка, до сих пор не обменяно почти 700 000 000 эстонских крон.