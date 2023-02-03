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У жителей Эстонии осталось почти 700 млн необменянных крон

Сийм Михайлов
, журналист
У жителей Эстонии осталось почти 700 млн необменянных крон
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Банкнота в пятьсот крон с изображением Карла Роберта Якобсона на лицевой стороне.
Банкнота в пятьсот крон с изображением Карла Роберта Якобсона на лицевой стороне. Фото: Eesti Panga muuseum

В четвертом квартале прошлого года в Банк Эстонии поступило почти 550 000 эстонских крон, что в пересчете составляет почти 35 000 евро. Кроны обменивались в Банке Эстонии 174 раза, и, по данным банка, до сих пор не обменяно почти 700 000 000 эстонских крон.

Если говорить о цифрах, то в обращении по-прежнему находятся 28,4 миллиона бумажных крон и 319,7 миллиона монет. В последние годы интерес к обмену крон был очень низким. Некоторые кроны также были потеряны или уничтожены с течением времени.

Помимо крон, Банк Эстонии обменивает находящиеся в обращении банкноты евро. В четвертом квартале прошлого года Банк Эстонии выпустил в обращение 6,05 миллиона банкнот на сумму 202 миллиона евро. Половина выпущенных банкнот была номиналом 50 евро.

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