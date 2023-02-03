В четвертом квартале прошлого года в Банк Эстонии поступило почти 550 000 эстонских крон, что в пересчете составляет почти 35 000 евро. Кроны обменивались в Банке Эстонии 174 раза, и, по данным банка, до сих пор не обменяно почти 700 000 000 эстонских крон.
Для подписчиков
У жителей Эстонии осталось почти 700 млн необменянных крон
У жителей Эстонии осталось почти 700 млн необменянных крон
Если говорить о цифрах, то в обращении по-прежнему находятся 28,4 миллиона бумажных крон и 319,7 миллиона монет. В последние годы интерес к обмену крон был очень низким. Некоторые кроны также были потеряны или уничтожены с течением времени.