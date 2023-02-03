«Новости в 7» за 3 февраля: что обсуждали премьеры стран Балтии, как решаются проблемы в сфере медуслуг по уходу, синхронное плавание и забег по лестнице на 26-й этаж!

Сегодня в выпуске:

- Сегодня в Таллинне в рамках Балтийского совета министров состоялась неофициальная встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы. О чем говорили и что обсуждали первые лица государств - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: что за лекарство поступило в аптеки Эстонии и какую компенсацию получит Денис Бородич?

- В столице открылось новое отделение сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы. На открытии побывала и наша съёмочная группа.

- Несмотря на кажущуюся лёгкость, синхронное плавание является весьма требовательным видом спорта с серьёзными физическими нагрузками. Как, где и кому можно заниматься «водным балетом» - выясняла наш корреспондент.

- С миру по нитке: почему из Венеции уезжают местные жители и как спасти «мёртвое море».

- Врачи советуют для поддержания хорошей спортивной формы как можно чаще ходить по лестнице. Перед участниками забега в одной из таллннских гостиниц стояла гораздо более серьезная, трудная и сложная задача. Наша съёмочная группа выясняла какая именно и кому в итоге досталась пальма первенства!