Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 февраля: что обсуждали премьеры стран Балтии, как решаются проблемы в сфере медуслуг по уходу, синхронное плавание и забег по лестнице на 26-й этаж!
Сегодня в выпуске:
- Сегодня в Таллинне в рамках Балтийского совета министров состоялась неофициальная встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы. О чем говорили и что обсуждали первые лица государств - в материале нашего корреспондента.
- Короткие новости: что за лекарство поступило в аптеки Эстонии и какую компенсацию получит Денис Бородич?
- В столице открылось новое отделение сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы. На открытии побывала и наша съёмочная группа.
- Несмотря на кажущуюся лёгкость, синхронное плавание является весьма требовательным видом спорта с серьёзными физическими нагрузками. Как, где и кому можно заниматься «водным балетом» - выясняла наш корреспондент.
- С миру по нитке: почему из Венеции уезжают местные жители и как спасти «мёртвое море».
- Врачи советуют для поддержания хорошей спортивной формы как можно чаще ходить по лестнице. Перед участниками забега в одной из таллннских гостиниц стояла гораздо более серьезная, трудная и сложная задача. Наша съёмочная группа выясняла какая именно и кому в итоге досталась пальма первенства!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 февраля.