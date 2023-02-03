Пятничное сравнение цен в столицах стран стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что по сравнению с неделей ранее цены на топливо упали и в Таллинне, и в Вильнюсе. В Риге же цены то падали, то вновь повышались.
ОБЗОР ⟩ Что творится с ценами на топливо на заправках стран Балтии
На 3 цента в Таллинне упали цены и на 95-ый, и на 98-й бензин. Цена на дизельное топливо снизилась на 6 центов.
В Риге цены на 95-й бензин выросли на 2 цента, цена на 98-й бензин осталась на уровне пятницы прошлой недели, а дизельное топливо подешевело на 3 цента.
В Вильнюсе цены на 95-й и 98-й упали на цент, а на дизельное топливо - на два цента.
Цена 95-го бензина в эстонской столице в пятницу составляла 1,759 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 21 цент больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость 98-го в Таллинне составила 1,809 евро, что на 9,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,759 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 5 центов больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен информативно. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.