ОБЗОР ⟩ Что творится с ценами на топливо на заправках стран Балтии

На 3 цента в Таллинне упали цены и на 95-ый, и на 98-й бензин. Цена на дизельное топливо снизилась на 6 центов.

В Риге цены на 95-й бензин выросли на 2 цента, цена на 98-й бензин осталась на уровне пятницы прошлой недели, а дизельное топливо подешевело на 3 цента.

В Вильнюсе цены на 95-й и 98-й упали на цент, а на дизельное топливо - на два цента.

Цена 95-го бензина в эстонской столице в пятницу составляла 1,759 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 21 цент больше, чем в Вильнюсе.

Цены на бензин в Таллинне, Риге и Вильнюсе. Фото: BNS, Circle K

Цены на дизельное топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе. Фото: BNS, Circle K

Стоимость 98-го в Таллинне составила 1,809 евро, что на 9,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,759 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 5 центов больше, чем в Вильнюсе.