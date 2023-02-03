Ryanair подтверждает: причина сокращения рейсов из Таллинна – повышение сборов Таллиннского аэропорта

Ирландская авиакомпания объявила сегодня в пресс-релизе, что Таллиннский аэропорт планирует увеличить сборы на 35 процентов. Ryanair прекратит прямые рейсы по нескольким направлениям, включая Дублин, столицу Ирландии. Рейсы в Берлин также будут сокращены.

«Мы вынуждены повышать тарифы, потому что при 20-процентной инфляции предлагать услуги по старым ценам просто невозможно», - сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмае. По его словам, сборы остаются на одном уровне уже десять лет.

«Новые сборы - чрезмерны и делают Таллиннский аэропорт, главный аэропорт Эстонии, совершенно неконкурентоспособным по сравнению с европейскими аэропортами», - сказал представитель Ryanar. По данным компании, другие аэропорты снижают свои сборы, чтобы восстановить позиции на рынке после пандемии.

По словам директора по маркетингу авиакомпании Дары Бради, они пытались договориться с Таллиннским аэропортом о разумных пределах, но безуспешно.

«Предыдущие комментарии Ээро Пяргмяэ о том, что Ryanair закрыла эти маршруты из-за конкуренции, нелогичны и нелепы, учитывая, что Ryanair был единственным оператором на всех этих маршрутах», - заявила Бради.

По словам Бради, решение аэропорта наносит ущерб жителям Эстонии и здешнему бизнесу в целом.

Позавчера Пяргмяэ сообщил ERR, что на решения авиакомпании, вероятно, повлиял план повышения сборов аэропорта, а некоторые маршруты были закрыты из-за конкуренции.

Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.

Из маршрутов, закрытых Ryanair, Air Baltic летает по маршруту Таллинн-Париж. Что касается других маршрутов (Биллунд, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос), то Таллиннский аэропорт ведет переговоры с различными авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в обслуживании этих маршрутов.