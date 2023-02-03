Позавчера Таллиннский аэропорт сообщил, что с конца марта авиакомпания Ryanair закроет семь рейсов из Таллинна и продолжит полеты только по восьми направлениям. Сегодня авиакомпания объявила, что основной причиной такого решения стало запланированное повышение сборов Таллиннского аэропорта.
Ryanair подтверждает: причина сокращения рейсов из Таллинна – повышение сборов Таллиннского аэропорта
Ирландская авиакомпания объявила сегодня в пресс-релизе, что Таллиннский аэропорт планирует увеличить сборы на 35 процентов. Ryanair прекратит прямые рейсы по нескольким направлениям, включая Дублин, столицу Ирландии. Рейсы в Берлин также будут сокращены.
«Эти сокращения являются прямым результатом нелогичного решения Таллиннского аэропорта о повышении сборов», - сказал представитель авиакомпании.
«Мы вынуждены повышать тарифы, потому что при 20-процентной инфляции предлагать услуги по старым ценам просто невозможно», - сказал ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмае. По его словам, сборы остаются на одном уровне уже десять лет.
«Новые сборы - чрезмерны и делают Таллиннский аэропорт, главный аэропорт Эстонии, совершенно неконкурентоспособным по сравнению с европейскими аэропортами», - сказал представитель Ryanar. По данным компании, другие аэропорты снижают свои сборы, чтобы восстановить позиции на рынке после пандемии.
По словам директора по маркетингу авиакомпании Дары Бради, они пытались договориться с Таллиннским аэропортом о разумных пределах, но безуспешно.
«Предыдущие комментарии Ээро Пяргмяэ о том, что Ryanair закрыла эти маршруты из-за конкуренции, нелогичны и нелепы, учитывая, что Ryanair был единственным оператором на всех этих маршрутах», - заявила Бради.
По словам Бради, решение аэропорта наносит ущерб жителям Эстонии и здешнему бизнесу в целом.
Позавчера Пяргмяэ сообщил ERR, что на решения авиакомпании, вероятно, повлиял план повышения сборов аэропорта, а некоторые маршруты были закрыты из-за конкуренции.
Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.
Из маршрутов, закрытых Ryanair, Air Baltic летает по маршруту Таллинн-Париж. Что касается других маршрутов (Биллунд, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос), то Таллиннский аэропорт ведет переговоры с различными авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в обслуживании этих маршрутов.