«Иногда сильно мучает совесть». Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

И продолжает: «Это опасно, потому что идти нужно через реки, горы, в холодную погоду... много вопросов по поводу того, как возвращаться домой, если ты незаконно пересек границу, поэтому я решил, что этот вариант не для меня, и начал общаться с разными людьми, кто-то через кого-то знал разные варианты».

Пока Сергей изучал ситуацию, как раз и появилась система «Путь», которая позволяет мужчинам-водителям пересекать границу в условиях военного положения. И, как мы выяснили, практически сразу ее начали использовать как удобную и надежную схему выезда за границу.

«В конце марта знакомый рассказал мне о "Пути", по которому можно официально уезжать. Все заносилось официально в базу, тебя сопровождали от начала и до конца. Я согласился. Мне сразу озвучили сумму в 15 тысяч евро за человека», - говорит Сергей.

Он согласился, передал посреднику данные на себя и нескольких знакомых, которые также искали, как обойти запрет на выезд. И ждал.

Рисунок Фото: BBC

Посредник рассказал, что документы на них пошли в Ивано-Франковский областной военной администрации, и по ее решению мужчин вносили в систему «Путь».