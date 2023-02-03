Каллас: если бы остальные страны помогали Украине так же, как страны Балтии – мы бы спасли намного больше жизней

«Помощь Украине не должна прийти слишком поздно и слишком раздробленной. Россия готовится к новому крупному наступлению, и наша помощь должна быть достаточной для того, чтобы ему противостоять. И не только. Эта помощь должна позволить Украине выбить российские войска со своей территории», - сказала после встречи премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что Эстония, Латвия и Литва предоставили Украине беспрецедентный объем помощи. «Подумайте только, сколько жизней можно было бы спасти, если бы больше стран сделало столько же. Мы все шерстим свои склады и запасы, но этого уже недостаточно. Наша военная промышленность также должна нарастить производство», - подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, достигнуто широкое единодушие в том, что российские военные преступления должны быть наказаны. Сейчас ищут наилучшее решение, как этого достичь. «Политический и дипломатический процесс оживился, и рано или поздно дело закончится созданием судебного производства. Все, кто стоит за преступлениями агрессии, должны понести наказание – никто не неприкосновенен. Поэтому Эстония поддерживание создание международного специального суда для расследования преступлений агрессии», - сказала премьер-министр.