ЕС достиг договоренности о потолке цен на российское топливо

Как сообщает Deutsche Welle , потолок составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов. Ограничение вступит в силу 5 февраля.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал сегодня в телефонном разговоре с министром финансов США, что Эстония приветствует сегодняшнее принципиальное соглашение об установлении потолка цен на российские нефтепродукты. «Мы считаем, что необходимо приложить все усилия для сокращения доходов России от продажи нефти, чтобы остановить агрессивную войну. Россия по-прежнему получает значительную прибыль от продажи нефти, это должно быть полностью прекращено», - сказал Рейнсалу.