Рейнсалу: ценовой потолок на российскую сырьевую нефть следует пересмотреть в марте

В пятницу ЕС договорился, что ценовой потолок на дизель составит 100 долларов США за баррель, а на топливное масло - 45 долларов США за баррель. Ценовой потолок вступит в силу вместе с вступающим в силу 5 февраля запретом на импорт этой продукции в ЕС.

Рейнсалу сказал, что Эстония приветствует достигнутое в пятницу принципиальное соглашение ввести ценовой потолок на российские рафинированные нефтепродукты. «Мы считаем, что следует приложить всесторонние усилия для снижения российской прибыли от продажи нефтепродуктов, чтобы остановить военную агрессию. Россия по-прежнему зарабатывает существенную прибыль за счет продажи нефти, это следует полностью прекратить», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу также коснулся необходимости всесторонне продолжать сокращение прибыли России. Рейнсалу отметил, что текущая цена на сырьевую нефть повлияла на Россию, но следует еще выше поднять цену агрессии для России и вместе с другими внешнеполитическими мерами вынудить Россию прекратить агрессию в Украине. «Мы должны прилагать разносторонние усилия и ни в коем случае не должны оставлять сырьевую нефть без внимания», - сказал он.

Рейнсалу и Йеллен согласились, что не позднее марта следует пересмотреть ценовой потолок на сырьевую нефть, чтобы сократить доходы России.