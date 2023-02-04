Итоги саммита: процесс вступления Украины в ЕС уже начался

24-й саммит Европейский Союз - Украина, прошедший в пятницу, 3 февраля, в Киеве, был полон символичности и эмоций. Ведь сам факт прибытия в украинскую столицу высшего руководства Евросоюза во время полномасштабного российского вторжения стал мощным сигналом того, что Брюссель не намерен сокращать или замедлять всестороннюю поддержку Украины.

Но какие именно конкретные результаты принесли переговоры президента Владимира Зеленского с главами Европейского совета и Европейской комиссии - Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен? Нашли ли отражение в итоговом документе саммита ожидания украинской стороны? DW попросила ответить на этот вопрос экспертов.

Все для победы в войне

Увеличение военной помощи и переход к переговорам о членстве в ЕС - на сегодняшний день одни из главных приоритетов Киева в диалоге с Брюсселем. Оба они попали в декларацию саммита, которую старший аналитик центра «Новая Европа» Лео Литра называет «очень положительным документом».

«Если внимательно прочесть текст, то можно увидеть, что при его составлении ЕС руководствовался таким принципом: все для победы Украины в войне, а продвижение к членству - только при условии имплементации реформ», - сказал Литра в комментарии DW, уточнив, что речь идет о выполнении семи условий, выдвинутых Украине при предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.