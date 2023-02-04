Эстония стремится первой конфисковать имущество агрессора

По словам профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, в этом вопросе стоит быть «полностью скептически настроенным». «Есть много проблем, например, принцип государственной неприкосновенности, который есть в общем праве, - сказал он. - Если какое-то имущество принадлежит другой стране, его нельзя отобрать просто так. А если олигарху, то должны быть основания для конфискации. Конфискация имущества других стран более серьезна и сложна, чем считается, иначе это уже было бы сделано».