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Эстония стремится первой конфисковать имущество агрессора

Эстония стремится первой конфисковать имущество агрессора
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На фото пустующая дача в Лохусалу семьи главы администрации президента РФ. По данным крепостной книги, дом принадлежит матери Антона Вайно.
На фото пустующая дача в Лохусалу семьи главы администрации президента РФ. По данным крепостной книги, дом принадлежит матери Антона Вайно. Фото: Eero Vabamägi

В Министерстве юстиции и Министерстве иностранных дел назревает законодательная инициатива, которая позволит заморозить, конфисковать и затем использовать для восстановления Украины активы РФ, находящиеся за рубежом.

Конфискация имущества частных лиц уже может быть начата, но для того, чтобы конфисковать имущество российского государства, необходимо создать международный трибунал для рассмотрения военных преступлений.

По словам профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, в этом вопросе стоит быть «полностью скептически настроенным». «Есть много проблем, например, принцип государственной неприкосновенности, который есть в общем праве, - сказал он. - Если какое-то имущество принадлежит другой стране, его нельзя отобрать просто так. А если олигарху, то должны быть основания для конфискации. Конфискация имущества других стран более серьезна и сложна, чем считается, иначе это уже было бы сделано».

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