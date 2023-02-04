В Министерстве юстиции и Министерстве иностранных дел назревает законодательная инициатива, которая позволит заморозить, конфисковать и затем использовать для восстановления Украины активы РФ, находящиеся за рубежом.
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Эстония стремится первой конфисковать имущество агрессора
Эстония стремится первой конфисковать имущество агрессора
Конфискация имущества частных лиц уже может быть начата, но для того, чтобы конфисковать имущество российского государства, необходимо создать международный трибунал для рассмотрения военных преступлений.
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