Между Путиным и Западом. Как арабский мир относится к войне в Украине год спустя

Война в Украине добавила геополитического веса региональным державам. Египет, Иран, Турция и страны Персидского залива вот уже год балансируют между Западом и Россией и не упускают возможности вести дела и диалог как с Кремлем, так и с США, Европой и их союзниками.

Арабский мир любит силу, а Путин продемонстрировал силу в Украине, говорил Би-би-си полгода назад эксперт Фабрис Баланш из Вашингтонского института политики Ближнего Востока.

И сейчас, спустя год после начала войны, неудачи на поле боя не отпугнули верных сторонников Путина среди арабов, говорит он. Они не любят Запад, ненавидят колониальное прошлое и в поиске места в новом мире готовы играть вдолгую, ставя на Россию и Китай, а не на западный мир.

«Если Путин проиграет войну, возможно, что-то изменится, - допускает Баланш. - В противном случае все останется как есть».

Ужасы далекой войны никак не влияют на общественное мнение в регионе, где многолетние и кровопролитные конфликты - обычное дело. В некоторых из них НАТО была противником, в других бездействовала. Европа и США не давят на Израиль, неохотно принимают беженцев.

В итоге доверие к Западу на нуле, и арабский мир не против допустить, что в украинской войне виноват не только Путин, но и НАТО.