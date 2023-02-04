В прошлом году в Эстонии в пожарах погибли 48 человек - в девяти случаях причиной трагедии стало электричество. Мы не представляем жизни без него, но уделяем мало внимания тому, в порядке ли имеющиеся дома электроприборы и -системы. Специалист G4S озвучил распространенные ошибки, исправление которых может спасти жизни.
Девять смертельных случаев в Эстонии: что можно сделать, чтобы электричество не убивало?
Некоторые еще помнят времена, когда концы проводов просто скручивали или заклеивали клейкой лентой, но сейчас это кажется крайне глупым. Точнее, это и раньше не было разумным, но десятки лет назад такие действия объяснялись большим дефицитом. Сегодня это оправдание уже не актуально, и одной из самых частых причин пожаров являются именно неисправные и амортизированные электроприборы, которые могут загореться.
В случае электроприборов необходимо следить, чтобы в местах соединения не возникало искр или перегрева, и вместо того чтобы самостоятельно ремонтировать устройство, надо вызвать специалиста.
Почему электричество может быть опасным?
Риск возникновения пожара увеличивает старая или неумело отремонтированная электросистема. Несомненно, не стоит самому чинить дома провода: если сделать это неправильно, ущерб не заставит себя долго ждать.
Также следует серьезно отнестись к сломанным розеткам, поскольку при неудачном стечении обстоятельств от них можно получить смертельный удар током.
Следить надо и за нагрузкой на розетки. Каждый год мы покупаем домой всевозможную бытовую технику. Если электросистема старая и розеток не хватает, люди используют двойники-тройники и удлинители, которые в действительности перегружают провода. Рекомендуется использовать находящиеся в стене исправные розетки.
Неужели удлинителями нельзя пользоваться? Можно, но не соединяйте их друг с другом, чтобы составить цепочку подлиннее и создать больше гнезд для подключения различных приборов.
«Розетки предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети», – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Если же вы используете устройства, которые потребляют много электроэнергии (например, обдувочные аппараты или электрорадиаторы), их надо включать напрямую в настенную розетку.
Ни в коем случае нельзя придавливать провода тяжелыми предметами или дверьми: из-за этого они могут повредиться. Не размещайте провода так, чтобы они находились под ногами и вы могли споткнуться о них и разбить электроприбор. При необходимости лучше сделать в стене или дверной коробке углубление или отверстие, чтобы провести через них провода.
Внимание следует обратить и на электрощиток. Если он, это может говорить о том, что нагрузка на дом ограничена. В этом случае не поможет даже новая проводка.
Несчастные случаи происходят неожиданно
Точно не стоит выносить на улицу, во влажную среду, электроприборы, предназначенные для использования в помещении. В противном случае не исключены короткое замыкание и удар током.
Если на праздники готовится много еды и пробки не выдерживают, отнеситесь к этому как к признаку опасности. Если выбило пробки, значит, одновременно используется слишком много электроприборов или какое-либо старое устройство неисправно.
Даже если кажется, что дома все вроде бы в порядке, этого может быть недостаточно. Если из-за землекопных работ, проходящих рядом с электрическим столбом, или по какой-либо другой причине электролиния повреждается, в доме возможно перенапряжение, из-за которого, в свою очередь, может произойти пожар. Все электроприборы производятся в соответствии с номинальным напряжением, то есть их изоляции достаточно для работы при номинальном напряжении. В случае перенапряжения в изоляции может возникнуть искровой разряд и как следствие – короткое замыкание.
«На случай пожара хорошо иметь дома умный датчик дыма и угарного газа, который при необходимости передаст сигнал тем, кто на него отреагирует, но во избежание несчастных случаев мы советуем установить устройство защиты от перенапряжения», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.