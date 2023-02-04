США объявили о первой передаче конфискованных у россиянина активов в пользу Украины

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. <…> С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины», - сказал он.

Информацию также подтвердил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, 5,4 миллиона долларов, конфискованные у Малофеева, будут использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

«Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю - это только начало. Верю - со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний», - написал Костин.

Накануне утром стало известно, что суд в США разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн у Малофеева.

Речь идет о деньгах, которые обвинение обнаружило на счете Малофеева в банке Sunflower Bank. Прокуратура Нью-Йорка заявляла, что Малофеев пытался перевести средства своему деловому партнеру в нарушение санкций.