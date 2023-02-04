83 депутата Европарламента обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом оказать давление на европейские страны, чтобы потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Яна Тоом не поддержала призыв отстранить российских спортсменов от Олимпиады
В обращении, инициированном евродепутатом Рихо Террасом («Отечество»), подчеркивается, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже неприемлемо. «Решение МОК принижает значение военных преступлений и геноцида, совершенных Россией в Украине», - заявил Террас в пресс-релизе.
Письмо ссылается на резолюцию Европейского парламента от 23 ноября, в которой Россия названа государством-спонсором терроризма и подчеркивается необходимость изоляции России от международного сообщества. «Европейские страны должны поддержать Украину. Европейский совет в феврале должен призвать все национальные правительства и парламенты поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий». В обращении также содержатся ссылки на предыдущие решения МОК и решение более 60 стран бойкотировать Олимпийские игры 1980 года.
По мнению Терраса, европейские страны не должны закрывать глаза на этот вопрос. «Бесчисленное количество невинных украинцев были убито и изнасиловано в результате российской агрессии. Совершаемые военные преступления не могут остаться незамеченными. На нас лежит моральный долг сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности режим Путина и виновных. Пока это не будет сделано, ни России, ни Беларуси не будет места на международных спортивных мероприятиях», - сказал он.
Среди 83 евродепутатов, подписавших петицию, есть пять представителей Эстонии: Рихо Террас, Андрус Ансип (Партия реформ), Яак Мадисон (EKRE), Свен Миксер (соцдемы) и Урмас Паэт (Партия реформ). Среди эстонских евродепутатов петицию не подписали Яна Тоом (Центристская партия) и Марина Кальюранд (соцдемы).
Тем не менее, Кальюранд сказала Postimees, что, хотя она не смогла подписать петицию, она полностью поддерживает ее. «Я делаю это во всех возможных для меня форматах», - подчеркнула она.
С другой стороны, Тоом заявила, что ее причина отказа от подписания договора заключается в том, что она не поддерживает такой подход. «Когда я читаю, что говорят по этому поводу наши спортсмены - Кайя Канепи, Ирина Эмбрих и другие, - я прислушиваюсь к их мнению. Если российские спортсмены будут выступать без флага, не будет и гимна страны-агрессора. Тогда это может быть сделано так», - заявила она.
На вопрос, есть ли что-то, что изменит его мнение по этому поводу, Тоом сказала, что, по ее мнению, тех, кто известен тем, что поддерживает агрессию Путина, категорически нельзя допускать на Олимпиаду. «Любой, кто публично говорит об этом где бы то ни было, использует неприемлемые символы. Но мы не знаем, кто эти люди», - сказала она.
«Этот принцип коллективной ответственности также остается для меня непонятным. Потому что если все несут ответственность, то в итоге никто не несет ответственности. Мы знаем, кто те люди, которые приняли решение напасть на Украину. Это каждый российский спортсмен? Я не знаю», - заключила она.