Яна Тоом не поддержала призыв отстранить российских спортсменов от Олимпиады

Тем не менее, Кальюранд сказала Postimees, что, хотя она не смогла подписать петицию, она полностью поддерживает ее. «Я делаю это во всех возможных для меня форматах», - подчеркнула она.

С другой стороны, Тоом заявила, что ее причина отказа от подписания договора заключается в том, что она не поддерживает такой подход. «Когда я читаю, что говорят по этому поводу наши спортсмены - Кайя Канепи, Ирина Эмбрих и другие, - я прислушиваюсь к их мнению. Если российские спортсмены будут выступать без флага, не будет и гимна страны-агрессора. Тогда это может быть сделано так», - заявила она.

На вопрос, есть ли что-то, что изменит его мнение по этому поводу, Тоом сказала, что, по ее мнению, тех, кто известен тем, что поддерживает агрессию Путина, категорически нельзя допускать на Олимпиаду. «Любой, кто публично говорит об этом где бы то ни было, использует неприемлемые символы. Но мы не знаем, кто эти люди», - сказала она.