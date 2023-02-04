В Белгородской области России, граничащей с Украиной, в ночь на субботу произошел пожар на нефтебазе, сообщают местные Telegram-каналы и должностные лица.
ВИДЕО ⟩ В Белгородской области загорелась нефтебаза. Россия обвиняет в произошедшем Украину
Как утверждает в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Борисовский район области обстреляли вооруженные силы Украины.
«Снаряды упали на территории гражданского промышленного объекта», – указал губернатор.
В связи с этим высокий уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области бессрочно, подтвердил он. Ранее такие же решения были приняты властями Курской и Брянской областей.
По информации местных Telegram-каналов, пожар произошел на территории «Борисовского завода мостовых металлоконструкций»: сначала неподалеку от него загорелась нефтебаза, а затем огонь перекинулся на сам завод.
На территории предприятия находились работники, но, как указал губернатор, «людей успели доставить на безопасное расстояние».
На сайте завода указано, что в 2015 году продукция завода использовалась при строительстве Крымского моста.