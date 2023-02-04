«В прошлом в этом доме было совершено убийство», - говорится в решении, которым волостная управа Пыхья-Сакала выставила на аукцион со стартовой ценой в 400 евро недвижимость Серукюла, на которой находится буквально разрушающаяся постройка.
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Галерея ⟩ Стартовая цена – 400 евро: дом, в котором произошло жестокое убийство, хотят выставить на продажу
Стартовая цена – 400 евро: дом, в котором произошло жестокое убийство, хотят выставить на продажу
«Мы долго думали в волостной управе, стоит ли упоминать об этом убийстве в объявлении о продаже, - сказал заместитель волостного старейшины Яанус Рахула. - Но если мы это знаем, а потом покупатель обвинит нас в сокрытии информации... Вот почему мы решили добавить это».
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