Галерея ⟩ Стартовая цена – 400 евро: дом, в котором произошло жестокое убийство, хотят выставить на продажу

«Мы долго думали в волостной управе, стоит ли упоминать об этом убийстве в объявлении о продаже, - сказал заместитель волостного старейшины Яанус Рахула. - Но если мы это знаем, а потом покупатель обвинит нас в сокрытии информации... Вот почему мы решили добавить это».