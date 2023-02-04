Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто возглавил рейтинг кандидатов на пост президента

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Зеленые) занял первое место в рейтинге кандидатов на пост президента. Рейтинг был составлен изданием Ilta-Sanomat на основе опросника.

На следующих президентских выборах за Хаависто свой голос могли бы отдать 48 процентов опрошенных.

Вторую позицию занял глава Банка Финляндии Отто Рен (Центр) – его выбрали 40 процентов опрошенных, а на третьем месте – лидер предыдущего опроса, руководитель Института внешней политики Мика Аалтола, набравший 36 процентов голосов.