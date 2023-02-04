Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто возглавил рейтинг кандидатов на пост президента
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто возглавил рейтинг кандидатов на пост президента
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Зеленые) занял первое место в рейтинге кандидатов на пост президента. Рейтинг был составлен изданием Ilta-Sanomat на основе опросника.
На следующих президентских выборах за Хаависто свой голос могли бы отдать 48 процентов опрошенных.
Вторую позицию занял глава Банка Финляндии Отто Рен (Центр) – его выбрали 40 процентов опрошенных, а на третьем месте – лидер предыдущего опроса, руководитель Института внешней политики Мика Аалтола, набравший 36 процентов голосов.
Участники опроса должны были выбрать из списка, включающего 30 имен, тех, за кого они могли бы проголосовать на следующих президентских выборах в 2024 году.
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