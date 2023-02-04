По стопам Путина? Нетаньяху обвиняют в попытке создать вертикаль власти. В Израиле раскол

В чем будет состоять особенность нового порядка, Левин не разъяснил.

В своем обращении в минюст генеральный прокурор Галит Бахарав-Миара заявила, что инициатива правительства - это покушение на принципы разделения власти, независимость судебной системы и основы защиты прав личности.

В виду того, что в Израиле нет конституции, а значит и Конституционного суда, контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд.

Противники реформы боятся, что, оставшись без контроля, ультранационалисты и ультраортодоксы, из которых состоит нынешняя правящая коалиция, превратят страну во второй Иран.

Какие цели преследует Нетаньяху?

Конечно, абсолютно светский Биньямин Нетаньяху не стремится привести Израиль к гендерному неравенству, гомофобии и религиозному перекосу в жизни общества.

Именно такой может стать страна, если осуществятся все предвыборные замыслы партий, на которые он вынужден был опереться, чтобы снова занять кресло премьера.

Но ему придется мириться с новым положением вещей по двум соображениям: чтобы оставаться у власти как можно дольше и навсегда обрести иммунитет от уголовного преследования.

Нетаньяху находится под следствием с 2017 года по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием.

В случае признания его виновным Биби суммарно грозит до 13 лет тюремного заключения.

Он отрицает обвинения, но за все годы следствия так и не представил доказательств своей невиновности.