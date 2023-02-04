ООН больше не является гарантом мира и безопасности, и украинцы больше не полагаются на эту организацию, считает депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд.
Марина Кальюранд: ООН больше не является гарантом мира и безопасности
«У российской стороны свои взгляды, у Запада свои. Многие эксперты не высказывают своих взглядов, но им так удобнее - не принимать чью-либо сторону», - описала в своем видеопосте в пятницу Кальюранд атмосферу в Консультативной палате Генерального секретаря ООН по контролю над вооружениями.
«ООН в этом смысле потерпела неудачу. Не ООН в целом, не вся организация. Но в своей основной функции, ради которой создавалась ООН, - обеспечивать мир и безопасность, - заявила Кальюранд, являющаяся одним из 16 членов Совета. - Украинцы больше не полагаются на ООН. Они больше смотрят на Европейский союз и на НАТО. И все же сегодня ООН - это институт, который все еще может вести переговоры о безопасности в Запорожье. ООН - это институт, который может вести переговоры о транспортировке зерна и успешен в нескольких других областях вне сферы мира и безопасности: образование, голод, окружающая среда».
«Можно спросить, почему мы обсуждаем контроль над вооружениями в ООН именно сейчас, когда на Украине идет война», - указывает Кальюранд, поясняя, что консультативная палата по контролю над вооружениями работает при генсеке ООН уже десятилетиями.
«С одной стороны, мы должны иметь широкую картину того, что происходит сегодня в мире, но, конечно, мы не можем обойти войну в Украине. У нас также прошло несколько очень острых дискуссий и об этом, и факт в том, что наша группа не пришла к соглашению», - сказала Кальюранд.
«Мы должны представить наш отчет Генеральному секретарю в июне. Что мы можем сказать сейчас? Мы могли бы сказать, что доверие ООН и Генерального секретаря как к ООН, так и к Генеральному секретарю бесспорно упало. Украинцы имеют право спросить : «Где сегодня ООН?» - когда происходят жестокие убийства гражданского населения, когда идет война против основ ООН, и когда война развязана постоянным членом Совета Безопасности ООН - страной, которая должна защищать Устав ООН и ООН ценностей», - указала Кальюранд.
«Мы также обратили внимание Генерального секретаря на то, что в ближайшее время ожидается эскалация, ожидается нападение России на Украину еще большими силами, а значит, будут новые жертвы, новые страдания. Мы просили Генерального секретаря ООН сделать все возможное, максимально урегулировать ситуацию - к чему он сам неоднократно призывал - чтобы избежать гуманитарных катастроф и достичь мира. Но еще раз подчеркиваю: в пределах и в условиях которые прописаны в Уставе ООН, как прописаны в международном праве, и за которые в настоящее время выступает Украина», - заключила евродепутат.