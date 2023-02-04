Марина Кальюранд: ООН больше не является гарантом мира и безопасности

«У российской стороны свои взгляды, у Запада свои. Многие эксперты не высказывают своих взглядов, но им так удобнее - не принимать чью-либо сторону», - описала в своем видеопосте в пятницу Кальюранд атмосферу в Консультативной палате Генерального секретаря ООН по контролю над вооружениями.

«ООН в этом смысле потерпела неудачу. Не ООН в целом, не вся организация. Но в своей основной функции, ради которой создавалась ООН, - обеспечивать мир и безопасность, - заявила Кальюранд, являющаяся одним из 16 членов Совета. - Украинцы больше не полагаются на ООН. Они больше смотрят на Европейский союз и на НАТО. И все же сегодня ООН - это институт, который все еще может вести переговоры о безопасности в Запорожье. ООН - это институт, который может вести переговоры о транспортировке зерна и успешен в нескольких других областях вне сферы мира и безопасности: образование, голод, окружающая среда».

«Можно спросить, почему мы обсуждаем контроль над вооружениями в ООН именно сейчас, когда на Украине идет война», - указывает Кальюранд, поясняя, что консультативная палата по контролю над вооружениями работает при генсеке ООН уже десятилетиями.