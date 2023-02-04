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Находящееся под арестом оборудование эстонских аферистов могло быть продано

С его помощью было отмыто 575 миллионов долларов
Юлле Харью
, журналист
Находящееся под арестом оборудование эстонских аферистов могло быть продано
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Власти США подозревают граждан Эстонии, криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, в причастности к афере с криптовалютами и отмыванию денег на общую сумму 575 миллионов долларов США.
Власти США подозревают граждан Эстонии, криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, в причастности к афере с криптовалютами и отмыванию денег на общую сумму 575 миллионов долларов США. Фото: Artur Kuus

Часть дорогостоящего оборудования для майнинга биткойнов бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларов могла быть продана. По заверению полиции, по крайней мере арестованные устройства все еще на месте.

По информации, полученной Postimees, 24 января по Таллинну разъезжал микроавтобус, принадлежащий гражданам Литвы, который был доверху загружен оборудованием для майнинга криптовалют, купленным у людей, разочаровавшихся в криптобизнесе. Майнинг криптовалюты – биткойнов – в настоящее время приносит вред вместо пользы.

Человек, который продал литовцам три устройства, выразил недоумение, как можно за один день купить целый грузовик дорогих, специфических устройств из Эстонии, когда их обычно продают по два-три. Литовцы утверждали, что львиная доля устройств принадлежала криптобизнесменам Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.

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