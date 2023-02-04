Часть дорогостоящего оборудования для майнинга биткойнов бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларов могла быть продана. По заверению полиции, по крайней мере арестованные устройства все еще на месте.
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Находящееся под арестом оборудование эстонских аферистов могло быть продано
С его помощью было отмыто 575 миллионов долларов
Находящееся под арестом оборудование эстонских аферистов могло быть продано
По информации, полученной Postimees, 24 января по Таллинну разъезжал микроавтобус, принадлежащий гражданам Литвы, который был доверху загружен оборудованием для майнинга криптовалют, купленным у людей, разочаровавшихся в криптобизнесе. Майнинг криптовалюты – биткойнов – в настоящее время приносит вред вместо пользы.