Находящееся под арестом оборудование эстонских аферистов могло быть продано

По информации, полученной Postimees, 24 января по Таллинну разъезжал микроавтобус, принадлежащий гражданам Литвы, который был доверху загружен оборудованием для майнинга криптовалют, купленным у людей, разочаровавшихся в криптобизнесе. Майнинг криптовалюты – биткойнов – в настоящее время приносит вред вместо пользы.

Человек, который продал литовцам три устройства, выразил недоумение, как можно за один день купить целый грузовик дорогих, специфических устройств из Эстонии, когда их обычно продают по два-три. Литовцы утверждали, что львиная доля устройств принадлежала криптобизнесменам Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.