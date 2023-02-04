Часть дорогостоящего оборудования для майнинга биткойнов бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларов могла быть продана. По заверению полиции, по крайней мере арестованные устройства все еще на месте.
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Некоторые из майнинговых устройств предполагаемых супермошенников могли быть проданы
Некоторые из майнинговых устройств предполагаемых супермошенников могли быть проданы
По информации, полученной Postimees, 24 января по Таллинну разъезжал микроавтобус, принадлежащий гражданам Литвы, который был доверху загружен оборудованием для майнинга криптовалют, купленным у людей, разочаровавшихся в криптобизнесе. Майнинг криптовалюты – биткойнов – в настоящее время приносит вред вместо пользы.