Суд обязал Таллинн выплатить Денису Бородичу 90 000 евро

По решению суда, TLT должно выплатить Бородичу 90 000 евро и пени в размере 0,1% в день, начиная с 3 июня 2022 года и до исполнения обязательства. Также городская фирма должна будет компенсировать судебные издержки экс-руководителя в размере 4074 евро, передает rus.err.ee.

У TLT есть возможность обжаловать это решение в окружном суде, но ранее председатель совета фирмы Андрей Новиков говорил rus.err.ee, что не видит в этом особого смысла: «Как суд решит, так и будет».

Напомним, что 18 мая 2022 года Таллинн расторг договор с членами правления TLT Денисом Бородичем и Отто Попелем, поскольку они посещали за счет города различные курсы обучения, причем город, то есть налогоплательщик, оплачивали также билеты на самолет, гостиницы и командировочные.