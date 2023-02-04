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Суд обязал Таллинн выплатить Денису Бородичу 90 000 евро

rus.postimees.ee
Суд обязал Таллинн выплатить Денису Бородичу 90 000 евро
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Денис Бородич.
Денис Бородич. Фото: Konstantin Sednev

Харьюский уездный суд в пятницу обязал столичное муниципальное предприятие «Таллиннский городской транспорт» (TLT) выплатить отправленному в мае 2022 года в отставку с поста председателя правления фирмы Денису Бородичу 90 000 евро.

По решению суда, TLT должно выплатить Бородичу 90 000 евро и пени в размере 0,1% в день, начиная с 3 июня 2022 года и до исполнения обязательства. Также городская фирма должна будет компенсировать судебные издержки экс-руководителя в размере 4074 евро, передает rus.err.ee.

У TLT есть возможность обжаловать это решение в окружном суде, но ранее председатель совета фирмы Андрей Новиков говорил rus.err.ee, что не видит в этом особого смысла: «Как суд решит, так и будет».

Напомним, что 18 мая 2022 года Таллинн расторг договор с членами правления TLT Денисом Бородичем и Отто Попелем, поскольку они посещали за счет города различные курсы обучения, причем город, то есть налогоплательщик, оплачивали также билеты на самолет, гостиницы и командировочные.

Совет компании решил не выплачивать им выходное пособие, которое было предусмотрено трудовыми договорами. Поэтому Попель и Бородич решили обратиться в суд. Иск Поппеля был удовлетворен еще 11 октября.

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