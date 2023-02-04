Деньги не пахнут? ⟩ Европейский банк получает большую часть прибыли из России

Банк, который рассматривает возможность ухода из России из-за войны, заработал в прошлом году в Росии 2,058 млрд евро из 3,797 млрд евро общей прибыли группы. В 2021 году доля России в прибыли банка была не столь велика. Тогда прибыль в России составляла лишь около трети. Банк также получил доход от укрепления рубля.

Банк предупредил, что уход из России может занять некоторое время.

«Интерес к нашему российскому бизнесу был проявлен», - сказал глава банка Иоганн Штробль, который тут же добавил, что пока ничего конкретного не обсуждалось.

Австрийский банк работает в России с момента распада Советского Союза. По размеру активов это десятый крупнейший банк в России. В связи с введенными Россией санкциями заработанная там прибыль останется России, пишет Reuters.

Хотя количество клиентов банка в России сокращается, там наняли больше сотрудников. Банк потерял 27% своих клиентов в России, которых сейчас 3,2 миллиона. В прошлом году количество банковских служащих в России увеличилось на 2,3% до 9537 человек.

Банк также работает в Украине, где банк подвергся критике. А именно, банк дает платежный отпуск российским солдатам.